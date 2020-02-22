«Европа времён Средневековья»: как эвакуация из Ухани превратилась в «экзамен для украинского общества»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию вокруг эвакуации граждан из китайской Ухани «экзаменом для украинского общества», а также сравнил Украину со средневековой Европой. С такими заявлениями Зеленский выступил после того, как жители нескольких населённых пунктов устроили беспорядки, пытаясь не допустить размещения на карантин прибывших из Китая сограждан. Украинцы перекрыли дорогу и забрасывали автобус камнями и бутылками. Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков, заявив, что их лица попали на запись камер видеонаблюдения.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков, произошедших в посёлке Новые Санжары Полтавской области из-за размещения там граждан, эвакуированных из Китая в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

«Мы знаем, что кое-кто сознательно сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этому дикарству. Заказчики и виновные понесут ответственность», — сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что к произошедшему причастны «вирусологи в спортивных костюмах», добавив, что лица виновных были зафиксированы камерами наблюдения. Он также заявил, что ситуация с возвращением граждан из Китая, охваченного эпидемией коронавируса, стала очередным экзаменом для украинского общества.

Стоит отметить, что, комментируя беспорядки накануне, Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой.

«Мы часто говорим, что Украина — это Европа. Так вот, вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа времён Средневековья», — заявил украинский президент.

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Вместе с тем стало известно, что глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, где разместили эвакуированных граждан. Напомним, Скалецкая накануне заявила, что намерена две недели провести в санатории вместе с вернувшимися из Китая, чтобы повлиять на ситуацию.

«Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу последующие 14 дней — в одном помещении, в тех же условиях», — заявляла она.

Как рассказал украинскому телеканалу «Наш» начальник медцентра «Белые Санжары» Александр Блинов, министр покинула санаторий, но обещала вернуться. Он добавил, что глава Минздрава будет размещена в отдельном доме, так как «ей нужно работать над государственными вопросами».

Беспорядки в Новых Санжарах начались после того, как стало известно о намерении властей разместить в местном санатории 45 украинцев и 27 иностранцев, которых доставили в аэропорт Харькова из Ухани, которая стала эпицентром вспышки коронавирусной инфекции. В посёлке на двухнедельный карантин также разместят экипаж авиалайнера и сопровождавших украинцев медиков.

Когда эвакуированных привезли в санаторий на автобусах, местные жители попытались перекрыть проезд, построив импровизированные дорожные заграждения, а затем начали забрасывать автобусы камнями и бутылками. Украинские СМИ также сообщали о якобы звучавших угрозах поджечь медцентр вместе с людьми.

Стоит отметить, что местные власти, выбирая место для карантина, рассматривали также возможность разместить людей в селе Конопковка Тернопольской области, посёлке Козин под Киевом, либо в городе Винники Львовской области. Реакция жителей во всех населённых пунктах также оказалась резко негативной — они вырыли рвы, выставили бетонные блоки и разложили автомобильные покрышки.

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Такое поведение вызвало волну осуждение как на самой Украине, так и за её пределами. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее «чудовищным обесчеловечиванием гражданского общества и дезорганизацией управления».

Напомним, ранее Россия эвакуировала своих граждан из провинции Хубэй, где в декабре началась вспышка коронавируса нового типа COVID-2019. В общей сложности из КНР были вывезены 144 человека, они провели две недели на карантине в специально оборудованном центре в Тюменской области. Ни у одного из них заболевание обнаружено не было, 19 февраля россияне были отпущены.

Кроме того, Россия с 20 февраля временно приостановила пропуск граждан Китая через государственную границу. Мера коснётся жителей КНР, которые едут в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических.

Правительство Киргизии также приняло решение приостановить выдачу виз китайским гражданам на фоне вспышки коронавирусной инфекции.

Число заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 77 тыс., жертвами заболевания стали более 2 300 человек. Заболевание может протекать как в лёгкой форме, так и вызывать пневмонию и проблемы с дыханием, способные привести к летальному исходу. Медики отмечают, что наибольшую опасность вирус представляет для лиц пожилого возраста. Вакцины от коронавируса на данным момент нет.

Инфекция, впервые появившаяся в китайском городе Ухань, за два месяца распространилась почти на 30 стран. Уже два случая смерти было зафиксировано в Европе — 15 февраля скончался 80-летний гражданин КНР, госпитализированный в Париже, а 22 февраля стало известно о гибели 78-летнего пациента в Италии. Итальянские СМИ также сообщили о смерти второй заболевшей в стране, однако официального подтверждения эта информация не получала.

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что власти КНР смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта.

«В центре эпидемии, возможно, в течение следующего месяца мы полностью ликвидируем этот вирус на территории Китая», — цитирует посла ТАСС.

По его словам, в других регионах, кроме провинции Хубэй, не исключена победа над инфекцией уже в течение февраля.

В свою очередь первый вице-мэр Ухани Ху Ябо рассказал, что власти города планируют открыть ещё 19 временных больниц для заразившихся. Напомним, в связи со вспышкой коронавируса в Ухани за десять суток был построен госпиталь площадью 25 тыс. кв. м, рассчитанный примерно на тысячу пациентов. Строительство началось 23 января, 3 февраля он принял первую группу заболевших.