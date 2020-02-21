В Израиле зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Израиле зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019, передаёт The Times of Israel.

Отмечается, что инфицированным оказался один из 11 израильтян, вернувшихся в страну после карантина на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.

Ранее, согласно информации телеканала Al Mayadeen, в Ливане был зафиксирован первый случай инфицирования.

В Японии, как передавало NHK, подтвердили 739 случаев заражения коронавирусом.

По данным агентства Yonhap, число заражённых инфекцией в Южной Корее возросло до 204.

Также газета The Straits Times сообщила о шести случаях заражения коронавирусом в Италии.

Телеканал CNN со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США, в свою очередь, проинформировал об 11 заражённых коронавирусом из 13 эвакуированных с борта Diamond Princess американцев.