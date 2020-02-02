Израиль принял решение запретить въезд посещавшим Китай иностранцам

Власти Израиля приняли решение запретить въезд гражданам других государств, не проживающим постоянно в стране и посещавшим Китай в течение последних двух недель. Об этом сообщили в пресс-службе израильского МВД.

«Министр внутренних дел Арье Дери принял решение не допускать въезд в Израиль людей, которые находились в Китае в течение последних двух недель и не являются ни гражданами, ни жителями Израиля», — приводит заявление РИА Новости.

Данное решение принято по рекомендации министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана.

Ранее Киргизия объявила о временном закрытии госграницы с Китаем и приостановке воздушного сообщения между странами для недопущения завоза и распространения коронавируса.

Вьетнам также приостановил авиасообщение с Китаем. Монголия ввела месячный запрет на въезд из Китая граждан КНР и других иностранцев.

Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.