Киргизия закрывает границу с Китаем из-за коронавируса

Правительство Киргизии приняло решение временно закрыть государственную границу с Китаем и приостановить воздушное сообщение между странами для недопущения завоза и распространения коронавируса.

«Киргизия временно закрывает государственную границу с Китайской Народной Республикой и приостанавливает воздушное сообщение. Данное решение принято... Республиканским штабом по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавируса на территории Киргизии», — сообщили в пресс-службе киргизского правительства.

Там также уточнили, что случаев заражения новым типом коронавируса в стране не зарегистрировано.

При этом на всех контрольно-пропускных пунктах республики и в аэропортах городов Бишкек и Ош усилены меры санитарного контроля.

В медицинских учреждениях страны подготовлены специальные палаты в случае выявления заражённых лиц.

Ранее Министерство здравоохранения Киргизии предложило закрыть границу с Китаем после объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, число заражений коронавирусом в КНР увеличилось до 14 380, зафиксировано 304 летальных исхода.

Первая смерть от последствий коронавируса вне Китая зарегистрирована на Филиппинах. Скончался 44-летний житель китайской Ухани.

Доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с ФАН оценил принятые Россией меры по предупреждению распространения коронавируса.