На Филиппинах зафиксировали первую смерть от коронавируса вне Китая

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Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, скончался 44-летний мужчина из китайской Ухани.

Об этом информирует филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

«Мужчина в возрасте 44 лет — второй подтверждённый заболевший коронавирусом 2019-nCoV на Филиппинах. Он скончался 1 февраля 2020 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее число заражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV возросло до 15.

Число заражений новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае увеличилось до 14380, зафиксировано 304 летальных исхода.

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