На Филиппинах зафиксировали первую смерть от коронавируса вне Китая

Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, скончался 44-летний мужчина из китайской Ухани.

Об этом информирует филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

There are now 2 confirmed 2019-nCoV cases in the Philippines. The 1st confirmed case and the 2nd confirmed case are close contacts. Both are known residents of Wuhan, China.



The 44-year-old male experienced fever, cough & sore throat before being admitted at San Lazaro Hospital. — World Health Organization Philippines (@WHOPhilippines) February 2, 2020

«Мужчина в возрасте 44 лет — второй подтверждённый заболевший коронавирусом 2019-nCoV на Филиппинах. Он скончался 1 февраля 2020 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее число заражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV возросло до 15.

Число заражений новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае увеличилось до 14380, зафиксировано 304 летальных исхода.