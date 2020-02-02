Число заражённых коронавирусом в Южной Корее возросло до 15
Уточняется, что инфекция выявлена у 40-летней китаянки, а также южнокорейцев в возрасте 43 и 28 лет, совершивших поездку в китайскую Ухань.
Ранее сообщалось о 12 заражённых коронавирусом в Южной Корее.
30 января гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ВОЗ признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.
Эксперт Виктор Зуев в беседе с ФАН оценил ситуацию с коронавирусом.