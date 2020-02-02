Число заражённых коронавирусом в Южной Корее возросло до 15

В Южной Корее число заражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV возросло до 15, сообщает организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Министерстве здравоохранения РК.

Уточняется, что инфекция выявлена у 40-летней китаянки, а также южнокорейцев в возрасте 43 и 28 лет, совершивших поездку в китайскую Ухань.

Ранее сообщалось о 12 заражённых коронавирусом в Южной Корее.

30 января гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ВОЗ признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

Эксперт Виктор Зуев в беседе с ФАН оценил ситуацию с коронавирусом.