Число заражённых коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 12

В Южной Корее число заражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 12 человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на организацию Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Отмечается, что двенадцатым заражённым стал 49-летний китаец, который работал туристическим гидом в Японии и въехал в Южную Корею через аэропорт Кимпхо 19 января.

Позже он получил от японской стороны указание провериться как человек, который находился в близком контакте с одним из заражённых вирусом в Японии.

1 февраля результаты его анализов подтвердили наличие коронавируса.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ВОЗ признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

Доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев оценил ситуацию с коронавирусом в беседе с ФАН.