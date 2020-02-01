МИД Парагвая приостановил выдачу виз гражданам КНР из-за коронавируса

МИД Парагвая приостановил выдачу виз гражданам КНР в связи с признанием ВОЗ вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

«МИД приостанавливает на неопределенный срок выдачу виз гражданам КНР в связи с заявлением ВОЗ о чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Парагвая.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ВОЗ признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

Доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев оценил ситуацию с коронавирусом в беседе с ФАН.