В Ухани откроют ещё 19 временных больниц из-за коронавируса

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Первый вице-мэр Ухани Ху Ябо заявил, что власти города, где зафиксирована вспышка коронавируса, планируют открыть ещё 19 временных больниц для заразившихся.
В Ухани откроют ещё 19 временных больниц из-за коронавируса
  • © Feng Kaihua/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Несмотря на положительные изменения и снижение числа ежедневно выявляемых инфицированных, а также лиц с повышенной температурой, ситуация по-прежнему остаётся серьёзной. Количество заразившихся каждый день заметно увеличивается, и крайне необходимы дополнительные больничные койки», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что власти «будут наращивать потенциал больниц для приёма ещё большего числа заболевших».

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что эпидемическая ситуация в Китае на фоне распространения нового коронавируса демонстрирует положительные изменения.

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