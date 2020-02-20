Си Цзиньпин сообщил об улучшении эпидемической ситуации в КНР

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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что эпидемическая ситуация в Китае на фоне распространения нового коронавируса демонстрирует положительные изменения.
Си Цзиньпин сообщил об улучшении эпидемической ситуации в КНР
  • Reuters

«Путём тяжёлых усилий эпидемическая ситуация (в Китае. — RT) претерпевает положительные изменения», — приводит ТАСС слова Си Цзиньпина.

Он отметил, что «вспышка болезни не способна пошатнуть прочные основы устойчивого развития Китая в долгосрочной перспективе».

«Мы будем стремиться к минимизации последствий эпидемии и к достижению целей экономического и социального развития», — добавил председатель КНР.

Ранее Си Цзиньпин сообщил, что ещё 7 января на заседании постоянного комитета политбюро дал распоряжения по принятию мер профилактики и борьбы с новым коронавирусом.

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