Си Цзиньпин рассказал, как отдавал приказы по борьбе с коронавирусом
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Об этом он сообщил в статье в партийном издании ЦК КПК «Цюши».
«После начала вспышки пневмонии в Ухани, 7 января, когда я председательствовал на заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, я выдвинул требования к работе по профилактике и контролю за распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса», — написал Си Цзиньпин.
Он также подчеркнул, что 20 января дал специальные указания по борьбе со вспышкой заболевания.
Си Цзиньпин добавил, что 22 января отдал распоряжение напрямую в провинцию Хубэй о срочной необходимости ввести всеобъемлющий и строгий контроль за выездом людей.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что власти страны на всех уровнях должны заботиться о медиках.
По официальным данным властей КНР на 16 февраля, число заражённых новым типом коронавируса в Китае возросло до 68,5 тыс., 1665 человек погибли.