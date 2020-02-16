Си Цзиньпин рассказал, как отдавал приказы по борьбе с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что ещё 7 января на заседании постоянного комитета политбюро дал распоряжения по принятию мер профилактики и борьбы с новым коронавирусом.

Об этом он сообщил в статье в партийном издании ЦК КПК «Цюши».

«После начала вспышки пневмонии в Ухани, 7 января, когда я председательствовал на заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, я выдвинул требования к работе по профилактике и контролю за распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса», — написал Си Цзиньпин.

Он также подчеркнул, что 20 января дал специальные указания по борьбе со вспышкой заболевания.

Си Цзиньпин добавил, что 22 января отдал распоряжение напрямую в провинцию Хубэй о срочной необходимости ввести всеобъемлющий и строгий контроль за выездом людей.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что власти страны на всех уровнях должны заботиться о медиках.

По официальным данным властей КНР на 16 февраля, число заражённых новым типом коронавируса в Китае возросло до 68,5 тыс., 1665 человек погибли.