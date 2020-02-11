Си Цзиньпин призвал помогать врачам в борьбе с коронавирусом

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что власти страны на всех уровнях должны заботиться о медиках.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госсовета Китая.

«Мы должны заботиться о многочисленных медицинских сотрудниках, они непрерывно, днем и ночью, ведут жестокую битву, трудятся изо всех сил», — заявил лидер КНР.

Он сообщил, что «немало медработников, к сожалению, заразились коронавирусом, некоторые даже отдали свои жизни».

Си Цзиньпин подчеркнул, что «партийные комитеты и правительства на всех уровнях должны заботиться о медиках, помогать им в решении конкретных трудностей и проблем и обеспечить защиту их жизни и безопасности».

Ранее в Министерстве финансов Китая сообщили о выделении властями уже около $10,3 млрд на профилактику и контроль за распространением коронавируса.