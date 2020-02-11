Лидер КНР призвал снизить влияние вспышки коронавируса на экономику

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Председатель Китая Си Цзиньпин призвал снизить влияние вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV на экономику.
Лидер КНР призвал снизить влияние вспышки коронавируса на экономику
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госсовета Китая.

«Необходимо укреплять уверенность и увидеть, что основы улучшения нашей экономики в долгосрочной перспективе не изменятся», — заявил председатель КНР.

Он заявил, что воздействие эпидемии на экономику «носит лишь краткосрочный характер».

«Нельзя позволять проблемам себя запугать», — подчеркнул он.

Си Цзиньпин отметил необходимость «укрепить регулирование экономической деятельности в той мере, в какой это возможно, снизить влияние эпидемической ситуации на экономику, прилагать все усилия, чтобы реализовать целевые задачи социально-экономического развития на этот год».

Ранее в Министерстве финансов Китая сообщили о выделении властями уже около $10,3 млрд на профилактику и контроль за распространением коронавируса.

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