Лидер КНР призвал снизить влияние вспышки коронавируса на экономику

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал снизить влияние вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV на экономику.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госсовета Китая.

«Необходимо укреплять уверенность и увидеть, что основы улучшения нашей экономики в долгосрочной перспективе не изменятся», — заявил председатель КНР.

Он заявил, что воздействие эпидемии на экономику «носит лишь краткосрочный характер».

«Нельзя позволять проблемам себя запугать», — подчеркнул он.

Си Цзиньпин отметил необходимость «укрепить регулирование экономической деятельности в той мере, в какой это возможно, снизить влияние эпидемической ситуации на экономику, прилагать все усилия, чтобы реализовать целевые задачи социально-экономического развития на этот год».

Ранее в Министерстве финансов Китая сообщили о выделении властями уже около $10,3 млрд на профилактику и контроль за распространением коронавируса.