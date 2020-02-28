«Нет производственной базы»: как Украина планирует развивать ракетное вооружение
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- © Volodymyr Strumkovskiy/ZUMAPRESS.com
Глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк заявил, что до конца текущего года расходы Киева на разработку ракетного вооружения вырастут на 300 млн гривен ($12 млн).
«Если в двух словах, на ракетное вооружение мы планируем потратить на 300 млн гривен больше, чем в предыдущем году», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».
Эти деньги пойдут на разработку противокорабельной ракеты «Нептун» и реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха»: по словам министра, до конца 2020-го нужно завершить по ним все конструкторские работы и поставить их на вооружение.
Псевдоним «Нептун»
Ракету «Нептун», о которой говорит Загороднюк, украинские военные начали активно испытывать в 2018—2019 годах — за это время было проведено несколько запусков. Высшие лица администрации Петра Порошенко, в особенности секретарь СНБО Александр Турчинов, не упускали случая заявить о возможностях нового оружия.
- Ракета «Нептун»
- globallookpress.com
- © Petro Poroshenko/Twitter.com
Так, Турчинов (уже после того, как покинул пост секретаря СНБО) сказал, что ракеты «Нептун» смогут уничтожить мост через Керченский пролив, связывающий полуостров Крым с материковой Россией.
«Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли Российской Федерации любого класса не только в Чёрном и Азовском морях, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут смогут снести мост, которым так кичится Россия», — говорил Турчинов в июле прошлого года.
Однако украинская противокорабельная ракета — это модификация советской ракеты X-35. Она создавалась ещё в 1980-е годы, а в её разработке принимали участие специалисты как российских, так и украинских предприятий.
Из-за ряда трудностей, связанных с распадом Советского Союза, в России ракета Х-35 была принята на вооружение лишь в 2003 году. Существуют её самолётная и вертолётная модификации, кроме того, она входит в арсенал корабельных ракетных комплексов «Уран» и береговых ракетных комплексов «Бал».
Впервые макет противокорабельной крылатой ракеты «Нептун» был показан в Киеве на выставке «Оружие и безопасность — 2015». Непосредственным развитием проекта «Нептун» занимается киевское конструкторское бюро «Луч», но головной разработчик X-35 — подмосковное ОКБ «Звезда» (сейчас — ГНПЦ «Звезда-Стрела», входит в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». — RT).
Максимальная дальность X-35 составляет 260—280 км. Однако украинские военные утверждали, что их ракета сможет поражать корабли на расстоянии 300 км от места пуска.
Таинственная «Ольха»
«Ольха» — также наследие администрации Петра Порошенко: он распорядился обеспечить разработку и закупку ракетного вооружения в рамках этого проекта в конце января 2016 года.
- РСЗО «Ольха»
- Reuters
- © Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service/Handout
Однако в течение нескольких лет об этом проекте ничего не было известно, а периодически появлявшаяся в СМИ информация о характеристиках ракеты была крайне противоречивой. Так, в разное время «Ольху» официальные лица Украины называли как РСЗО (к примеру, тот же Турчинов), так и ОТРК. При этом испытания управляемой ракеты для «Ольхи» в 2016—2017 годах проводились на базе советской системы залпового огня «Смерч».
Всё это дало некоторым экспертам и специализированным изданиям повод утверждать, что «Ольха» — это 300-мм реактивный снаряд, совместимый с РСЗО «Смерч». Такая точка зрения основывается как на спорных заявлениях представителей киевских властей, так и на анализе предоставленных официальных фото- и видеоматериалов испытаний.
Как полагают эксперты, за словами Киева об увеличении «расходов на ракетное вооружение» с большой долей вероятности кроются лишь планы по модернизации уже имеющихся комплексов с применением западной электроники.
«Что касается «Ольхи», то это реактивная система залпового огня большой дальности, она тоже создаётся на основе советских разработок времени «Торнадо» и «Смерча». Новейшего здесь нет ничего. А Украина сейчас просто устанавливает по договорённости с американцами систему наведения GPS, что позволяет повысить точность поражения», — предположил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов.
Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
«И «Ольха», и «Нептун» — старые советские разработки, одна из которых — «Оникс», другая — «Смерч». Они просто их переименовали и проводят модернизацию. Деньги можно выделять какие угодно, но проблема в том, что у Украины нет производственной базы для таких ракет, потому что многие их комплектации производились в России, а сейчас кооперация между российской и украинской «оборонками» прервана», — отметил эксперт.
Также стоит напомнить, что в феврале прошлого года начальник зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ Юрий Ставский сообщил, что в армию продолжат поступать восстановленные и модернизированные комплексы различных модификаций типа С-300, С-125 и «Бук».
При этом большая часть комплексов С-300П и «Бук-М1» производилась ещё в 1980-е годы.
«Нужны большие инвестиции»
Кроме того, по оценкам аналитиков, украинская оборонная промышленность не в состоянии выпускать ракеты серийно — максимум несколько десятков, но не сотни и тысячи.
«Говорить можно что угодно, но реально ничего серьёзного не получится. Похожие заявления про «Ольху» и «Нептун» они делают не первый год, и ничего, кроме отдельных испытаний этого оружия, у них не получалось. К тому же, $12 млн для таких программ — это копейки», — отметил Виктор Литовкин.
Недоумение такой маленькой по стандартам госфинансирования суммой выразили и представители некоторых политических партий Украины.
«За эти дополнительные $12 млн можно разве что создать их из дерева. А на серьёзные вещи нужны большие инвестиции. Можно спросить у американских или европейских партнёров, сколько денег на эти цели тратят они. Я думаю, что озвученные Загороднюком суммы вызовут у них приступ смеха», — говорит собеседник RT из партии «Голос».
Вдобавок источники RT в украинском оборонном ведомстве пояснили, что, несмотря на слова Загороднюка, форма финансирования может быть и не прямой, а принять форму государственных гарантий на возмещение затрат.
«Ракетное производство, да и вся оборонная промышленность Украины оказались под угрозой. Дело в том, что руководство Минобороны хочет предоставить «Укроборонпрому» не прямое финансирование для производства ракет, а только госгарантии — а деньги привлекайте, мол, сами. Но «Укроборонпром» против, поскольку считает, что кредиты добьют и так на ладан дышащую оборонную промышленность Украины. Кстати, они правы. Поэтому не исключено, что никаких разработок вообще не будет», — говорит источник RT в украинском оборонном ведомстве.
Скептически перспективы развития ракетного вооружения на Украине оценивает и источник RT в партии «Батькивщина».
«На Украине уже не осталось специалистов, которые могут разрабатывать оружие нового поколения. Всё, что производится, — это в основном модификация советских разработок, но даже для этого необходимы профессионалы. А где их взять? Вот и заявляют о создании нового оружия, а по факту — перекрашивают старое», — говорит депутат.
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