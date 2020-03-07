Дедлайн в декабре: Зеленский допустил выход Украины из переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна выйдет из международных переговоров по Донбассу, если до декабря так и не будет достигнут прогресс. При этом он отметил, что у него есть «два-три плана» на этот случай. Также Зеленский призвал изменить условия Минских соглашений. В Совфеде отметили, что договорённости не выполняются именно украинской стороной, а потому странно говорить об отсутствии прогресса. По мнению политологов, подобными высказываниями глава государства пытается добиться пересмотра обязательств Украины. Альтернативными планами Киева могут быть военные сценарии разрешения конфликта, считают эксперты. Так, 6 марта в ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции, оставленные в ходе разведения сил в сентябре.

Украина может выйти из международных переговоров по урегулированию в Донбассе до декабря, когда исполнится год со дня Нормандского саммита в Париже. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian, полная версия которого была опубликована утром 7 марта.

Он заявил, что увязывает это с «прогрессом» на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

«Правительство может потратить год на всё соглашение, которое затем должно быть воплощено в жизнь. Больше времени тратить нельзя», — сказал Зеленский, добавив, что в таком случае Киев изменит свою политику.

Напомним, что согласно Минским договорённостям на востоке Украины друг другу противостоят Украина и формирования отдельных районов Донбасса (ДНР и ЛНР). Россия не принимает участия в конфликте. При этом Киев отказывается вести диалог с властями самопровозглашённых республик напрямую.

Также украинский лидер заявил, что некоторые положения Минских соглашений, посвящённых урегулированию конфликта, следует изменить. По его словам, Киев в 2014 году брал на себя обязательства «под давлением».

«В Минских соглашениях есть пункты, которые можно немного переиграть, и, если это сделать, что из этого может выйти плохого?» — отметил Зеленский.

При этом он утверждает, что у Киева есть «два-три плана» действий на случай провала переговоров по урегулированию. Зеленский также сказал, что не намерен тратить весь свой пятилетний президентский срок на работу с «Минском».

«Я не стану свои пять лет, которые мне дали украинцы, тратить на то, чтобы пять лет работать над «Минском». Не стану», — заявил президент Украины.

При этом непонятно, что мешает Украине идти по пути реализации Минских договорённостей, ведь речь идёт именно об обязательствах Киева, отметил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Именно Украина не выполняет свою часть соглашений по формату. Зеленский жалуется сам на себя», — сказал он RT.

Также по теме Пограничное состояние: почему Киев выдвигает новые условия урегулирования конфликта в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский намерен настоять на создании рабочей группы по вопросу возвращения Киеву контроля над границей с...

По мнению сенатора, в случае выхода Киева из Минского процесса «ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно».

Если же Украина продолжит идти по пути обострения обстановки, то спустя год для выхода из ситуации Зеленскому придётся либо вернуть свои слова назад, либо отказаться от Донбасса, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Если киевская риторика и планы будут воинствующими, никакого прорыва не будет и Зеленскому через год придётся либо опровергнуть свои слова, либо разорвать все отношения и полностью отказаться от Донбасса», — подчеркнул депутат в беседе с RT.

В обязанности Зеленского как президента входит завершение конфликта на востоке страны, подчеркнул замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«У него страна развалилась, ему надо восстанавливать целостность своего государства, и он нам даёт год, чтобы мы это за него сделали. Он заинтересован в том, чтобы восстановить целостность государства, и он должен переговаривать об этом не год, а столько, сколько потребуется для того, чтобы это сделать. Это его обязанность как президента», — сказал он RT.

Дом после обстрела в Горловке

Reuters

© Alexander Ermochenko

Минские договорённости и их реализация

Напомним, Минские соглашения накладывают на Украину ряд политических обязательств в отношении самопровозглашённых ДНР и ЛНР. В частности, Киев должен обеспечить действие временного особого статуса этих районов Донбасса, после чего там пройдут местные выборы по украинскому законодательству. Если Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признает результаты плебисцита, то особый статус будет введён на постоянной основе. Именно такая процедура, условно названная формулой Штайнмайера, была принята Киевом.

Договорённости включают в себя также и некоторые детали этого процесса. Например, особый статус должен согласовываться с представителями республик и получить отражение в Конституции Украины. Также все участники боевых действий в Донбассе должны получить амнистию.

Первоначально в Донбассе должно установиться всеобъемлющее прекращение огня, после чего враждующие стороны обязаны развести войска от линии соприкосновения. Успешность этого процесса обязана зафиксировать миссия ОБСЕ.

Однако несмотря на то что Минские соглашения были подписаны сторонами ещё в 2014 году, а так называемый «Минск-2» — в 2016-м, его реализация Украиной находится на начальном уровне.

Если временный закон об особом статусе Донбасса был принят ещё в 2014 году (и неоднократно продлевался), то, например, стабильного режима прекращения огня в регионе нет до сих пор. После прихода к власти президента Зеленского в мае прошлого года в этом направлении были сделаны некоторые шаги. В частности, Украина после некоторых заминок пошла на разведение сил на ряде направлений, провела обмен удерживаемыми лицами и согласилась на формулу Штайнмайера.

Эти шаги создали условия для проведения в декабре 2019 года саммита в Нормандском формате в Париже. В нём приняли участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. В ходе него стороны договорились работать над реализацией Минских соглашений.

Reuters

© Thibault Camus/Pool

Однако украинская сторона всё чаще стала предлагать пересмотреть некоторые из своих обязательств. В частности, в Киеве отказываются включать пункты об особом статусе Донбасса в Конституцию, требуют вернуть контроль над границей республик с Россией, а также заявляют, что не готовы обеспечить амнистию для всех участников боевых действий.

Комментируя заявления Украины о стремлении изменить Минские договорённости, президент России Владимир Путин предупредил, что этот процесс может привести ситуацию в тупик.

«Меня насторожили очень заявления президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы их пересмотреть. Если начнётся пересмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик полностью. Потому что ключом этих Минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский основной закон на постоянной основе», — сказал глава государства 19 декабря.

Альтернатива мирному процессу

Говоря о том, что Украина будет участвовать в переговорах ещё только один год, Зеленский пытается шантажировать другие стороны диалога и добиться пересмотра минских договорённостей, допустил политолог Юрий Светов.

Также по теме «Эти деньги не контролируются»: зачем Украина увеличивает расходы на гособоронзаказ В 2021 году государственный оборонный заказ (ГОЗ) Украины достигнет рекордной отметки в 30 млрд гривен. Об этом рассказал глава...

«В определённой мере это шантаж и надувание щёк, — отметил он в беседе с RT. — На изменения не пойдут ни Макрон, ни Меркель. Это слова, цена которым бумага, на которой Guardian их напечатал».

При этом альтернатива, которую Зеленский, вероятнее всего, имел в виду под «двумя-тремя планами», — это военный путь разрешения конфликта, отметил Светов. Для упрощения этого сценария, считает политолог, Киев и стремится получить границу под свой контроль.

«Их давняя мечта — взять в клещи и выжать из народа, который там есть, всё, что они хотят. Надежды такие питают. Для меня один из признаков возможности этой ситуации (военного плана. — RT) — то, что Арсен Аваков опять остался министром внутренних дел. Именно этому человеку подчиняются наиболее одиозные силы националистов», — отметил Светов.

Так, 6 марта в ДНР заявили, что украинские военные вернулись на оставленные в ходе разведения сил позиции. Киев эти сообщения отрицает.

«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств номер 3 в районе «Петровское-Богдановка» зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудования ими новых позиций», — сказал представитель управления Народной милиции самопровозглашённой республики.