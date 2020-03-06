В Госдуме оценили заявление Зеленского о переговорах по Донбассу

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.

«Выйти из нормандского формата Зеленскому не позволят его кураторы из Франции и Германии. Ни в одном из предложений украинского президента не просматривается диалог с руководством ДНР и ЛНР. Если киевская риторика и планы будут воинствующими, никакого прорыва не будет и Зеленскому через год придётся либо опровергнуть свои слова, либо разорвать все отношения и полностью отказаться от Донбасса», — считает он.

Депутат подчеркнул, что Зеленский «пытается внести неприемлемые для жителей Донбасса корректировки, не выполняя решений, принятых в рамках нормандского формата».

«На сегодняшний момент можно говорить, что прежние широко разрекламированные договорённости сворачиваются, войска ВСУ возвращаются на исходные позиции. Так что все предложения и решения Киева похожи на качели. Ничего хорошего и доброго из заявления украинского лидера не получится», — сказал Водолацкий.

Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.

Президент подчеркнул, что не может выделить на работу над Минскими соглашениями пять лет, которые ему дал украинский народ.