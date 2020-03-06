Зеленский назвал условие выхода из переговоров по Донбассу
- Reuters
«Время идёт. Власти могут потратить только один год на достижение соглашения. Затем оно должно быть реализовано», — сказал он, отметив, что ждать дольше нельзя.
По его словам, после декабрьского саммита в Париже он установил дедлайн, чтобы добиться прорыва.
Как подчеркнул Зеленский, он не может выделить на работу над Минскими соглашениями пять лет, которые ему дал украинский народ.
Вспоминая о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в декабре, он заявил, что на ней было несколько эмоциональных моментов и, как ему кажется, он смог донести свою точку зрения.
В феврале Вадим Пристайко, занимавший тогда пост министра иностранных дел Украины, сообщил о работе над новой редакцией минских договорённостей, поскольку они «исчерпали себя».
Москва направила коллегам из Франции и ФРГ обращения из-за провокационных заявлений Киева по Донбассу.