Зеленский назвал условие выхода из переговоров по Донбассу

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Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.
Зеленский назвал условие выхода из переговоров по Донбассу
  • Reuters

«Время идёт. Власти могут потратить только один год на достижение соглашения. Затем оно должно быть реализовано», — сказал он, отметив, что ждать дольше нельзя.

По его словам, после декабрьского саммита в Париже он установил дедлайн, чтобы добиться прорыва.

Как подчеркнул Зеленский, он не может выделить на работу над Минскими соглашениями пять лет, которые ему дал украинский народ.

Вспоминая о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в декабре, он заявил, что на ней было несколько эмоциональных моментов и, как ему кажется, он смог донести свою точку зрения.

В феврале Вадим Пристайко, занимавший тогда пост министра иностранных дел Украины, сообщил о работе над новой редакцией минских договорённостей, поскольку они «исчерпали себя». 

Москва направила коллегам из Франции и ФРГ обращения из-за провокационных заявлений Киева по Донбассу.

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