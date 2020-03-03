Лавров сообщил об обращениях к Парижу и Берлину из-за заявлений Киева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что направил коллегам из Франции и ФРГ обращения из-за провокационных заявлений Киева по Донбассу.

«Я направил уже не первое обращение министрам иностранных дел Германии и Франции как участникам нормандского формата с призывом не пропускать без реакции подобные провокационные заявления официальных лиц в Киеве», — сказал Лавров.

При этом он отметил, что пока партнёры по нормандскому формату бездействуют.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киеву стоит начать поиски альтернативы минским переговорам, если в 2020 году на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не пройдут местные выборы или затянется процесс разведения войск.