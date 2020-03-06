Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.

«Честно говоря, абсолютно непонятна причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата. В случае выхода ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно. Республики пока ещё верят в этот формат. После выхода же вопрос будет решаться более радикально», — сказал он.

По словам Джабарова, «не очень ясно, кто мешает Киеву действовать в рамках нормандского формата».

«Именно Украина не выполняет свою часть соглашений по формату. Зеленский жалуется сам на себя», — заключил сенатор.

Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.

Президент подчеркнул, что не может выделить на работу над Минскими соглашениями пять лет, которые ему дал украинский народ.