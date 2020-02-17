Лавров назвал логику «Россия — сторона конфликта на Украине» ущербной

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Киев и европейские партнёры стремятся перевести процесс урегулирования на Украине из контактной группы в нормандский формат, исходя из логики, что Россия является стороной конфликта, но такая логика ущербна. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров назвал логику «Россия — сторона конфликта на Украине» ущербной
  • РИА Новости

Как указал Лавров, «нормандские саммиты» одобряют набор договорённостей, рекомендаций, которые невозможно реализовать без предметной конструктивной работы в контактной группе, где представлены и Киев, и Донецк, и Луганск.

«Мы видим, что и украинские наши коллеги, и их европейские партнёры пытаются в этом подыгрывать, стремятся перевести весь процесс урегулирования из контактной группы в нормандский формат, исходя из их логики, что Россия является стороной конфликта. Эта логика ущербна, она не закреплена ни в минских договорённостях, ни в резолюции Совета Безопасности 2202, которая единогласно эти договорённости сделала частью международного права. Поэтому придётся работать в контактной группе», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Иначе, отметил министр, западным коллегам «придётся расписываться в собственном бессилии в отношении своей роли как гарантов процесса реализации «Минска».

Ранее в МИД России отметили, что заявления и действия Киева ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров нормандского формата в апреле. 

Как заявляли в Кремле, самопровозглашённые ДНР и ЛНР выступают как самостоятельные субъекты в урегулировании внутриукраинского конфликта, несмотря на то что Москва имеет «определённое влияние» на эти регионы. 

Там указывали, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе.

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