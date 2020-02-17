Лавров назвал логику «Россия — сторона конфликта на Украине» ущербной

Киев и европейские партнёры стремятся перевести процесс урегулирования на Украине из контактной группы в нормандский формат, исходя из логики, что Россия является стороной конфликта, но такая логика ущербна. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Как указал Лавров, «нормандские саммиты» одобряют набор договорённостей, рекомендаций, которые невозможно реализовать без предметной конструктивной работы в контактной группе, где представлены и Киев, и Донецк, и Луганск.

«Мы видим, что и украинские наши коллеги, и их европейские партнёры пытаются в этом подыгрывать, стремятся перевести весь процесс урегулирования из контактной группы в нормандский формат, исходя из их логики, что Россия является стороной конфликта. Эта логика ущербна, она не закреплена ни в минских договорённостях, ни в резолюции Совета Безопасности 2202, которая единогласно эти договорённости сделала частью международного права. Поэтому придётся работать в контактной группе», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Иначе, отметил министр, западным коллегам «придётся расписываться в собственном бессилии в отношении своей роли как гарантов процесса реализации «Минска».

Ранее в МИД России отметили, что заявления и действия Киева ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров нормандского формата в апреле.

Как заявляли в Кремле, самопровозглашённые ДНР и ЛНР выступают как самостоятельные субъекты в урегулировании внутриукраинского конфликта, несмотря на то что Москва имеет «определённое влияние» на эти регионы.

Там указывали, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе.