Пограничное состояние: почему Киев выдвигает новые условия урегулирования конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен настоять на создании рабочей группы по вопросу возвращения Киеву контроля над границей с Россией в Донбассе. Инициатива будет выдвинута во время переговоров «нормандской четвёрки», об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Киев ранее уже выступал с похожими идеями. Москва предлагает украинским властям обсудить это напрямую с Донецком и Луганском. Сами же переговоры в нормандском формате не смогут состояться до тех пор, пока Киев не выполнит взятые на себя по итогам декабрьского саммита обязательства, отметил глава российского МИД Сергей Лавров. Эксперты считают, что требования украинской стороны противоречат условиям «Минска-2» и направлены не на мирное урегулирование, а на блокаду республик Донбасса.

Во время новой встречи в нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на создании рабочей группы по вопросу возврата границы между Россией и Донбассом под контроль Киева. Об этом сообщил накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Будет обсуждаться широкий круг вопросов. А в последний раз удалось согласовать семь основных позиций, среди которых не нашлось места вопросу границы, но именно так ставит вопрос президент Зеленский», — заявил глава украинского МИД.

Пристайко добавил, что украинская сторона ранее предлагала России создать рабочую группу, которая занималась бы темой передачи контроля за границей Киеву. Однако пока такая группа не создана, поэтому Зеленский намерен настаивать, чтобы этот вопрос был рассмотрен на встрече в нормандском формате и стал одной из приоритетных тем.

Вадим Пристайко

© YouTube / Свобода слова на ICTV

Одним из возможных вариантов может стать создание на границе с Россией в Донбассе коридора безопасности под контролем ОБСЕ, заявил Вадим Пристайко.

«Это идеальный вариант, над которым работают и правительство, и президент, и все остальные», — подчеркнул глава украинского дипломатического ведомства.

Вместе с тем Пристайко упомянул, что с украинской стороны украинскую границу должны контролировать украинские пограничники.

По словам министра, в Киеве в рамках этого плана рассматривают возвращение к первому Минскому соглашению, подписанному в 2014 году. В документе говорилось о возможности создания зоны безопасности в приграничных районах Украины и Российской Федерации.

«К пребольшому сожалению, большинство забыли, что такое соглашение было достигнуто, и в этом контексте не продвигается развитие наших переговоров», — добавил Пристайко.

По словам украинского министра, неизвестно, насколько жизнеспособна идея создания на всей неподконтрольной Киеву территории Донбасса совместных патрулей из нацполиции Украины, ОБСЕ и представителей местных органов самоуправления.

Имиджевый подход

Напомним: первое Минское соглашение было подписано осенью 2014 года. Документ включал план мер по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Киев тогда обязался обеспечить децентрализацию власти посредством принятия закона об особом статусе Донбасса, а также провести в регионе досрочные местные выборы.

Однако подписание документа не привело к деэскалации конфликта, и в начале 2015 года стороны заключили новое соглашение, известное как «Минск-2».

Согласно документу, контроль над границей должен перейти к Киеву лишь после выборов в Донбассе и при условии проведения на Украине конституционной реформы.

Президент России Владимир Путин (второй слева на дальнем плане) и экс-глава Франции Франсуа Олланд (слева на первом плане) во Дворце независимости в Минске на переговорах в широком составе лидеров России, Германии, Франции и Украины по урегулированию кризиса на Украине

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Осенью 2016 года Франк-Вальтер Штайнмайер, занимавший в то время пост министра иностранных дел ФРГ, предложил формулу для урегулирования конфликта согласно Минским соглашениям. План подразумевает, что до проведения выборов самопровозглашённые республики получат временный особый статус, который станет постоянным сразу после голосования.

Хотя план был одобрен всеми заинтересованными сторонами — Украиной, Россией, европейскими участниками «нормандского формата» и руководством самопровозглашённых республик Донбасса, — украинская сторона не спешит с его реализацией.

Так, Киев до сих пор не провёл предусмотренную «Минском-2» конституционную реформу, но при этом активно выдвигает собственные требования.

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Выступая 15 февраля перед журналистами в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время выборов контролировать границу могут совместно представители ОБСЕ, Киева и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Политик подчеркнул, что Украина не будет проводить местные выборы в Донбассе без контроля за границей.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эту идею нужно обсуждать с ДНР и ЛНР. Однако Киев пока не проявляет готовности к диалогу с ними, отметил он.

Эксперты связывают нежелание Киева вступать в прямые переговоры с Донецком и Луганском с нежеланием украинской стороны следовать Минским соглашениям.

«Те предложения, которые высказало украинское руководство, прямо противоречат «Минску-2», и в Киеве прекрасно это понимают. Под различными предлогами и в различной форме Киев в последнее время пытается провести ревизию Минских соглашений, надеясь при этом на поддержку со стороны европейских представителей в нормандской четвёрке. Пока что эти попытки не увенчались успехом, но они продолжаются», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Похожего мнения придерживается доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло. По словам эксперта,украинское руководство пытается провести свои инициативы с опорой на поддержку Запада, понимая, что предложения Киева по контролю за границей не встретят понимания в Донецке и Луганске.

«А кроме того, нежелание Зеленского выходить на прямой диалог с ДНР и ЛНР говорит о его неуверенности в своей способности вести такие переговоры. Вообще создаётся впечатление, что сегодня для украинского лидера большее значение имеет не сам результат, а его персональный имидж», — пояснил эксперт в комментарии RT.

При этом украинская сторона нередко выдвигает обвинения против ДНР и ЛНР, заявляя, что республики якобы мешают реализации «Минска». Так, 18 февраля Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook об атаке на позиции ВСУ, которую якобы осуществили ополченцы в районе нескольких населённых пунктов.

«Это попытка сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неустанными шагами», — написал украинский лидер, добавив, что уже объявил о созыве внеочередного заседания СНБО.

В самопровозглашённых республиках Донбасса также заявили об обстреле со стороны ВСУ, который произошёл утром 18 февраля. Согласно сообщению представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), украинские военные открыли огонь из тяжёлого оружия около 9:00 18 февраля, в результате чего повреждения получили пять жилых домов.

Силовой сценарий

Однако новый саммит в нормандском формате не состоится до тех пор, пока сторонами не будут выполнены решения предыдущей встречи.

«Для проведения этой встречи как минимум нужно перечитать парижский документ и попробовать осмыслить, было ли что-то сделано», — заявил Дмитрий Песков.

Сергей Лавров

РИА Новости

© МИД РФ

С аналогичным комментарием выступил и глава российского МИД Сергей Лавров. В своём выступлении по итогам Мюнхенской конференции министр отметил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно только в том случае, если будут выполнены решения парижского саммита, состоявшегося в декабре 2019 года. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что пока что прогресс по взятым на себя украинской стороной обязательствам отсутствует.

Напомним, что по итогам декабрьского саммита в нормандском формате участниками было подписано заявление, состоящее из трёх пунктов. В них говорилось о необходимости выполнения политической части «Минска-2», включая согласование Украиной закона об особом статусе отдельных районов Донбасса.

По мнению Андрея Манойло, требовать от Киева исполнения решений декабрьского саммита в качестве условия для назначения новой встречи в нормандском формате — правильный подход.

«Это очень правильная позиция, поскольку в противном случае украинская сторона будет использовать нормандский формат не для реализации Минских соглашений, а для разного рода политических демаршей», — считает эксперт.

Солдаты ВСУ в Донбассе

Reuters

© Yevgen Honcharenko/Pool

Тема исполнения Минских соглашений была поднята и во время телефонного разговора между президентами России и Украины, состоявшегося 14 февраля по инициативе украинской стороны. Во время разговора Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили различные аспекты урегулирования ситуации в Донбассе.

Как уточняется в сообщении пресс-службы Кремля, опубликованном по итогам разговора, Владимир Путин «прямо поставил вопрос» о том, «намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости».

По мнению Андрея Манойло, сегодня Киев создаёт тупиковую ситуацию для урегулирования в Донбассе.

«Это происходит потому, что Киев на самом деле так и не отказался от силового сценария, украинская сторона всё ещё надеется подавить сопротивление Донбасса силой. Для этого как раз власти Украины и требуют передать им контроль над границей», — пояснил эксперт.

По словам Андрея Манойло, если граница окажется под контролем украинских силовиков до политического урегулирования, реализация Минских соглашений просто закончится.

«Граница нужна Киеву для того, чтобы экономически задушить ЛНР и ДНР, а не для того, чтобы реализовать Минские соглашения. А проведение выборов будет откладываться годами, план очень простой, по сути, это хорватский сценарий. После оцепления территории туда будет позволено войти иностранному контингенту под видом миротворцев», — уверен эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и Владимир Жарихин. По мнению эксперта, Киев хочет окружить Донецкую и Луганскую республики своими войсками, чтобы в дальнейшем достичь военной победы.

«Боюсь, что если Киев получит контроль над границей, то в Донбассе и вовсе не будет никаких выборов. Под каким-то предлогом выборы будут сорваны, и будет просто установлен тотальный контроль над этой территорией. На это и рассчитывает Киев, выдвигая свои инициативы», — подытожил эксперт.