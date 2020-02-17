Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.
Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате
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«Мы ждём, когда будут выполнены все (решения, принятые в ходе саммита в Париже. — RT) из этих положений. Ну и прежде, чем созывать новый саммит, необходимо не только выполнить то, о чём раньше договорились, но и понять, с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах», — сказал он в ходе выступления по итогам Мюнхенской конференции.

Лавров уточнил, что по-прежнему отсутствует прогресс по взятым на себя обязательствам Украины в рамках парижского саммита в нормандском формате.

В частности, в вопросах о включении формулы Штайнмайера в украинское законодательство, а также решении всех аспектов правового статуса Донбасса на постоянной основе. 

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что решение о проведении очередного саммита в нормандском формате будет принято по результатам выполнения текущих договорённостей.

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