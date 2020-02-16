В МИД России назвали условие для проведения нормандского саммита

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что решение о проведении очередного саммита в нормандском формате будет принято по результатам выполнения текущих договорённостей.

«Была абсолютно чёткая договорённость, что новая встреча должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече», — цитирует РБК Грушко.

Он пояснил, что «это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в (украинское. — RT) законодательство и некоторых других вещей».

Он отметил, что основным условием для проведения очередного саммита являются «подвижка по комплексу договорённостей — как на треке безопасности, так и на политическом треке».

По его словам, Москва продолжит настаивать на соблюдении уже достигнутых договорённостей.

Дипломат отметил, что «собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна».

Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки».