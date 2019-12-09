Встреча в Елисейском дворце: в Париже проходит саммит «нормандской четвёрки»

Президенты России, Украины и Франции, а также канцлер Германии проводят встречу в нормандском формате. Как ранее отмечали в Кремле, стороны обсудят шаги по выполнению Минских соглашений, подписанных в 2015 году. После переговоров состоится первая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

AFP

© Ian LANGSDON / POOL