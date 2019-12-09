Встреча в Елисейском дворце: в Париже проходит саммит «нормандской четвёрки»

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Сергей Гусаров
Президенты России, Украины и Франции, а также канцлер Германии проводят встречу в нормандском формате. Как ранее отмечали в Кремле, стороны обсудят шаги по выполнению Минских соглашений, подписанных в 2015 году. После переговоров состоится первая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Встреча в Елисейском дворце: в Париже проходит саммит «нормандской четвёрки»
  • AFP
  • © Ian LANGSDON / POOL
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  • 09 декабря 2019

    Песков добавил, что перенос встречи Путина и Зеленского до начала общей пресс-конференции не означает, что переговоры двух лидеров будут ограничены по времени.

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перед началом переговоров Путин и Зеленский обменялись рукопожатиями. Это первый личный контакт двух лидеров, перед этим они общались только по телефону.

  • Встреча лидеров «нормандской четвёрки» началась в Елисейском дворце в Париже.

  • Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Владимир Путин и украинский лидер проведут двусторонние переговоры до пресс-конференции по итогам саммита «четвёрки».

  • Россия неоднократно указывала, что не является стороной конфликта в Донбассе. Как отметил в ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия делает всё возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы.

  • Напомним, что встречи «нормандской четвёрки» с участием лидеров не проводились с 2016 года.

  • В Москве выразили надежду на то, что на встрече удастся обеспечить понимание безальтернативности выполнения Минских соглашений и не допустить попытки их «размывания».

  • Как ранее пояснили в Кремле, стороны «обсудят шаги, призванные обеспечить последовательную реализацию Минских соглашений».

  • 9 декабря в Париже проходит встреча лидеров стран «нормандской четвёрки».

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