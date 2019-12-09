Встреча в Елисейском дворце: в Париже проходит саммит «нормандской четвёрки»
- AFP
- © Ian LANGSDON / POOL
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09 декабря 2019
Песков добавил, что перенос встречи Путина и Зеленского до начала общей пресс-конференции не означает, что переговоры двух лидеров будут ограничены по времени.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перед началом переговоров Путин и Зеленский обменялись рукопожатиями. Это первый личный контакт двух лидеров, перед этим они общались только по телефону.
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Встреча лидеров «нормандской четвёрки» началась в Елисейском дворце в Париже.
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Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Владимир Путин и украинский лидер проведут двусторонние переговоры до пресс-конференции по итогам саммита «четвёрки».
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Россия неоднократно указывала, что не является стороной конфликта в Донбассе. Как отметил в ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия делает всё возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы.
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Напомним, что встречи «нормандской четвёрки» с участием лидеров не проводились с 2016 года.
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В Москве выразили надежду на то, что на встрече удастся обеспечить понимание безальтернативности выполнения Минских соглашений и не допустить попытки их «размывания».
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Как ранее пояснили в Кремле, стороны «обсудят шаги, призванные обеспечить последовательную реализацию Минских соглашений».
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9 декабря в Париже проходит встреча лидеров стран «нормандской четвёрки».