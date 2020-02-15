«Абсурдные идеи»: в России ответили на намерение Зеленского «провести» выборы в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести в октябре местные выборы на всей территории страны, «включая Крым». В Совфеде заявление украинского лидера назвали абсурдной идеей, напомнив, что полуостров воссоединился с Россией в 2014 году и вопрос его принадлежности закрыт. Как полагают эксперты, Зеленский вынужден делать подобные заявления, чтобы не лишиться поддержки в политических кругах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести в октябре местные выборы на всей территории Украины, включая Крым. Такое заявление он сделал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Сегодня наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы и на территории Крыма», — сказал Зеленский.

Украинский лидер также добавил, что в Донбассе «нужны легитимные выборы», которые не будут таковыми, если пройдут «не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля нашей границы».

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT заявил, что российские власти могут позволить открыть избирательные участки на территории полуострова, но только для того, чтобы граждане Украины, зарегистрированные как избиратели в различных регионах своей страны, могли проголосовать, не покидая Крыма. Однако для этого Зеленский должен достичь соответствующей договорённости с президентом РФ Владимиром Путиным.

«При этом Владимир Зеленский должен будет публично признать, что избирательные участки его государства находятся на российской территории. Других вариантов быть не может», — отметил депутат.

«Так что, если президент Зеленский очень захочет, то, думаю, у него есть большой шанс провести для своих граждан в Крыму день выборов. Но для этого ему придётся проявить свою политическую волю, которая, скорее всего, не понравится ни его соратникам, ни его оппонентам, — в частности, признание российского статуса Крыма», — добавил Бальбек.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что Зеленский выдвигает абсурдные идеи. Сенатор напомнил, что «Крым воссоединился с Россией навсегда, и нет никаких вариантов возвращения полуострова в состав Украины».

«Каждый раз мы ждём от Владимира Зеленского, что он будет реально оценивать ситуацию на Украине и в Крыму. Ждём, что он начнёт вносить реальные предложения. То, о чём президент заявляет сейчас, совершенно невыполнимо. Владимир Зеленский должен понимать положение вещей и перестать обманывать граждан Украины и мировое сообщество», — сказал он.

Между тем глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте Александр Молохов указал, что слова Зеленского похожи на плохую шутку.

«Желание Зеленского провести выборы в Крыму выглядит не столько комично, сколько как-то несерьёзно. Похоже на неудавшуюся шутку», — заявил он.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму прошёл референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией.

Вид на Международный детский центр «Артек» в Крыму

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях «в идеале должны быть проведены параллельно с местными выборами на Украине осенью». По мнению дипломата, если в текущем году голосование не состоится, Киеву потребуется искать альтернативу Минским соглашениям.

Позднее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у Киева есть план действий, который позволит провести выборы в Донбассе в октябре 2020 года в соответствии с украинскими законами.

«У нас есть чёткий план, что должно произойти для того, чтобы в конце октября выборы могли состояться на всей территории Украины, согласно украинским законам», — сказал Ермак.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с RT призвал не обращать внимания на заявления украинского лидера.

«Он понимает, что этого не будет. Но ему надо делать такие заявления. Он же белая ворона в политическом классе. Он даже среди членов своей команды не имеет поддержки в вопросе поиска компромисса с Донбассом и Москвой. Он прекрасно знает, что выборов в Крыму не будет, но хочет такими заявлениями успокоить страсти. А непублично уже будет искать какие-то прагматичные пути», — пояснил эксперт.

Владимир Зеленский в декабре заявил о несогласии с порядком выполнения заключённых в 2015 году Минских соглашений.

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По словам украинского лидера, согласно прописанному в договорённостях порядку урегулирования конфликта, перед тем как получить контроль над российско-украинской границей, Киев обязан провести в Донбассе выборы.

Как уточнял президент Украины, выборы в Донбассе должны пройти в соответствии с законодательством страны, которое исключает присутствие вооружённых группировок в регионе, а также требует присутствия на выборах украинских партий, наблюдателей, журналистов, ОБСЕ и ЦИК, а для этого Киеву необходимо получить контроль над границей.

«Это будет самый сложный вопрос из всех, если мы когда-нибудь придём к его обсуждению», — подчёркивал Зеленский.