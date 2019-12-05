В Киеве назвали желаемую дату проведения выборов в Донбассе

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Помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Киеве планируют провести выборы в Донбассе вместе с местными выборами в других украинских областях 31 октября 2020 года.
В Киеве назвали желаемую дату проведения выборов в Донбассе
  • Reuters

Об этом сообщают «Новости Донбасса».

«Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года», — заявил Ермак.

Помощник украинского лидера также надеется, что на встрече в нормандском формате в Париже 9 декабря будет обсуждён вопрос безопасности в Донбассе перед выборами и доступа туда украинских кандидатов и СМИ. 

Ранее Зеленский заявил, что выборы в Донбассе должны быть проведены в соответствии с украинским законодательством, согласно которому в регионе не должно быть «вооружённых группировок». По его словам, на выборах должны присутствовать украинские партии, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ и ЦИК.

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