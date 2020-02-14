Вопросы исторической правды и ситуация в Донбассе: что обсудили Путин и Зеленский в ходе телефонного разговора

Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе Киева. Президенты России и Украины обсудили процесс урегулирования конфликта в Донбассе. При этом российский лидер поставил вопрос относительно намерений украинской стороны выполнять Минские соглашения. Кроме того, Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения исторической правды относительно событий Второй мировой войны.

В пятницу, 14 февраля, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели первый в 2020 году телефонный разговор. Он состоялся по инициативе Киева. Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта.

«Президент России акцентировал важность полной и безусловной реализации минского комплекса мер и решений, принятых на саммитах в нормандском формате, в том числе в Париже 9 декабря 2019 года. В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры затронули тему поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию. К тому же собеседники указали на готовность продолжить совместную работу по освобождению удерживаемых лиц и обмену ими.

Напомним, что по итогам саммита нормандской четвёрки было подписано совместное заявление, состоявшее из трёх пунктов. В одном из них говорится о необходимости выполнения политических положений Минских соглашений. В частности, речь идёт о необходимости согласовать детали закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в нормандском формате и в трёхсторонней группе, после чего обеспечить его действие на постоянной основе.

Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Ангела Меркель во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце

РИА Новости

© Алексей Никольский

Как заявил RT главный научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, надежды на то, что Киев займётся выполнением своих обязательств, есть.

Также по теме В ожидании перемирия: почему Киев за пять лет не выполнил условия «Минска-2» Пять лет назад был подписан план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, получивший название «Минск-2». Документ заменил собой...

«Хотя бы на словах Зеленский публично высказывается за выполнение Минских договорённостей. На практике это двигается с трудом», — пояснил он.

В свою очередь, политолог, экономист Александр Дудчак указал, что украинская сторона фактически не изменила свой подход в отношении донбасских республик.

«Сейчас Киев, судя по всему, вообще ничего не делает. Поначалу демонстрировали процесс разведения, намечали какие-то участки для разведения, но в итоге закончилось тем, что ВСУ сократили дистанцию с позициями армией ЛНР и ДНР до 150-200 метров, есть погибшие, обстрелы территорий республик не прекращаются. Непонятно, пытается ли Украина выполнять то, что она обещала выполнить», — заявил собеседник RT.

«Недопустимость искажения исторической правды»

Ещё одной темой беседы Владимира Путина и Владимира Зеленского стал исторический вопрос, затрагивающий Великую Отечественную войну и Вторую мировую войну.

«В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчёркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны», — говорится в сообщении Кремля.

27 января Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что «сговор тоталитарных режимов» — СССР и нацистской Германии — привёл к началу Второй мировой войны и холокосту. Кроме того, первый президент Украины Леонид Кравчук, ссылаясь на некий документ, рассказал, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы лично встречались во Львове перед началом Второй мировой войны. Позднее экс-глава украинского государства переложил ответственность за достоверность этой информации на СМИ, в котором прочитал об этом «факте».

«Когда Зеленский приезжал в Польшу, он допустил искажения и интерпретации. Главное, что он солидаризовался с польским президентом в том, что СССР и Германия несут равную ответственность за развязывание Второй мировой войны. Поэтому логично, своевременно и правильно указать Зеленскому на то, что он допускает кощунственные искажения истории», — заметил Оленченко.

Александр Дудчак при этом подчеркнул, что выступление президента Украины в Польше не могло остаться незамеченным.

«Конечно, об этом не мог не вспомнить Путин. Позволять себе такую ложь... Непонятно, зачем было Зеленскому идти на поводу у некоторых европейских политиков, которые пытаются переписывать историю. Тем более, что на Украине была мощная волна возмущения, Зеленскому припомнили, за кого воевал его дед», — заявил политолог.

Соболезнования в связи с ДТП под Псковом

Помимо обсуждения двусторонних вопросов, Владимир Путин также выразил соболезнования своему коллеге в связи с гибелью граждан Украины в крупной аварии под Псковом. В ночь на 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области в результате лобового столкновения микроавтобуса и грузовика погибли восемь украинцев.