Зеленский назвал виновных в начале Второй мировой войны

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «сговор тоталитарных режимов» привёл к началу Второй мировой войны и проведению холокоста.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — приводит Strana.ua его заявление на брифинге по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

Зеленский призвал мир к сплочённости и заявил, что спасти человечество от страданий возможно только общими усилиями.

Ранее сообщалось, что украинский президент отметил, что Киеву и Варшаве удалось снизить градус эмоций в вопросах общего исторического прошлого.