В Польше высказались о компенсациях за военный ущерб

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Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
В Польше высказались о компенсациях за военный ущерб
  • Reuters

«Германию и Россию нельзя сравнивать. В Берлине сидит демократически выбранное правительство, там действуют закон и мораль. О России такого утверждать нельзя. Вы правы: Россия также должна заплатить. Но я не верю, что наше поколение доживёт до момента, когда Москва примет свою ответственность», — заявил он в интервью Bild.

По словам Качиньского, требования Польши не имеют срока давности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша решила начать масштабную дезинформационную кампанию против Москвы по теме Второй мировой войны.

21 января Захарова назвала самоубийством статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне. В частности, в ней он утверждает, что Красная армия «не освобождала» Варшаву.

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