Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
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- РИА Новости
Об этом он сказал в Санкт-Петербурге в ходе встречи с ветеранами и представителями патриотических организаций.
Он отметил, что еврейские общественные организации и власти Израиля «очень правильно делают, не давая забыть миру о жертвах холокоста».
По его словам, Россия также не должна позволить забыть о жертвах среди народов СССР, русского народа. Глава государства подчеркнул, что из всех потерь Советского Союза в годы Великой Отечественной войны почти 70% пришлось на РСФСР.
Президент добавил, что «мы сделаем центр архивных документов».
«И мы заткнём рот тем, кто пытается переиначить историю, подать её в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы», — цитирует Путина РИА Новости.
Также Путин по случаю Дня прорыва блокады Ленинграда вручил первые четыре медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».