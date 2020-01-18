Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

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Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Об этом он сказал в Санкт-Петербурге в ходе встречи с ветеранами и представителями патриотических организаций.

Он отметил, что еврейские общественные организации и власти Израиля «очень правильно делают, не давая забыть миру о жертвах холокоста».

По его словам, Россия также не должна позволить забыть о жертвах среди народов СССР, русского народа. Глава государства подчеркнул, что из всех потерь Советского Союза в годы Великой Отечественной войны почти 70% пришлось на РСФСР.

Президент добавил, что «мы сделаем центр архивных документов».

«И мы заткнём рот тем, кто пытается переиначить историю, подать её в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы», — цитирует Путина РИА Новости.

Также Путин по случаю Дня прорыва блокады Ленинграда вручил первые четыре медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

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