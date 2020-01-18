Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

Об этом он сказал в Санкт-Петербурге в ходе встречи с ветеранами и представителями патриотических организаций.

Он отметил, что еврейские общественные организации и власти Израиля «очень правильно делают, не давая забыть миру о жертвах холокоста».

По его словам, Россия также не должна позволить забыть о жертвах среди народов СССР, русского народа. Глава государства подчеркнул, что из всех потерь Советского Союза в годы Великой Отечественной войны почти 70% пришлось на РСФСР.

Президент добавил, что «мы сделаем центр архивных документов».

«И мы заткнём рот тем, кто пытается переиначить историю, подать её в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы», — цитирует Путина РИА Новости.

Также Путин по случаю Дня прорыва блокады Ленинграда вручил первые четыре медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».