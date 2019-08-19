В Польше назвали несправедливыми полученные от Германии репарации

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что при выплате компенсаций от Германии после окончания Второй мировой войны Варшава подверглась дискриминации.
В Польше назвали несправедливыми полученные от Германии репарации
  • Reuters

Чапутович отметил, что, несмотря на то что Польша сильно пострадала от оккупационного нацистского режима, выплаты денежных компенсаций ей были минимальными.

«При этом существуют страны, которые потеряли во много раз меньше, но получили больше компенсаций. Разве это справедливо?» — приводит Frankfurter Allgemeine слова польского министра.

Он отметил, что имеет в виду Францию и Нидерланды.

Ранее Чапутович в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что в Польше не считают вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, закрытым.

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