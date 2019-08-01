В Польше не считают вопрос репараций от Германии закрытым

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Глава польского МИД Яцек Чапутович в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что в Польше не считают вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, закрытым.
В Польше не считают вопрос репараций от Германии закрытым
  • Reuters

Как сообщает Deutche Welle, по словам Мааса, вопрос о репарациях за военные действия «закрыт для Германии». 

В свою очередь Чапутович заявил, что у поляков осталось «чувство несправедливости или отсутствие компенсации за ущерб и потери, понесённые» во время Второй мировой войны. 

Он добавил, что парламентская команда оценивает причинённый ущерб.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак выразил возмущение в связи с тем, что власти Гданьска хотят 1 сентября 2019 года отметить 80-ю годовщину начала Второй мировой войны песнями и танцами вместе с немецкой делегацией.

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