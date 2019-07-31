Минобороны Польши возмущено празднованием начала Второй мировой в Гданьске

Министр обороны Польши Мариуш Блащак выразил возмущение в связи с тем, что власти Гданьска хотят 1 сентября 2019 года отметить 80-ю годовщину начала Второй мировой войны песнями и танцами вместе с немецкой делегацией.

«(Это) шокирует в контексте преступлений, совершённых немцами во время Второй мировой войны. Вы видите, что те, кто сегодня правит Гданьском, отрицают очевидные вопросы», — приводит Rzeczpospolita слова Блащака.

Он отметил, что и «жители Гданьска, и все те, кто помнит что-либо из уроков истории, прекрасно знают, что поляки стали жертвами Второй мировой войны, а палачами были немцы».

1 сентября в Польше отметят 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. На мероприятия по этому поводу польские власти не пригласили представителей России, пригласив в то же время представителей своих союзников по НАТО, ЕС, «Восточному партнёрству», в том числе Германии.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле негативно воспринимают отсутствие приглашения от Польши на годовщину начала Второй мировой войны.