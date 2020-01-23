Захарова заявила о дезинформационной кампании Польши по Второй мировой

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша решила начать масштабную дезинформационную кампанию против Москвы по теме Второй мировой войны.
Захарова заявила о дезинформационной кампании Польши по Второй мировой
  • РИА Новости

Соответствующее заявление было сделано в ответ на вопрос на брифинге о статье премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне.

По словам Захаровой, это не единичный случай, а подход ряда представителей политической элиты Польши, которые с определённой целью избрали историческую тему.

«Там целый ряд причин: первое — это, конечно, переписывание истории... второе — это обслуживание собственных политических интересов, третье — это, я думаю, обслуживание и чужих политических интересов», — подчеркнула представитель МИД России.

По её словам, России стало известно о разработке и утверждении Польшей мер по «классической дезинформации», в рамках которых было принято решение о публикации данной заведомо ложной статьи.

«По нашим данным... недавно на соответствующем уровне в Польше было принято решение о начале масштабной дезинформационной кампании в отношении нашей страны по непосредственно исторической тематике, касающейся Второй мировой войны и в нашем случае Великой Отечественной войны», — сказала она.

Ранее Захарова назвала самоубийством статью Моравецкого о Второй мировой войне. В частности, в ней он утверждает, что Красная армия «не освобождала» Варшаву.

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