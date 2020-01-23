Захарова заявила о дезинформационной кампании Польши по Второй мировой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша решила начать масштабную дезинформационную кампанию против Москвы по теме Второй мировой войны.

Соответствующее заявление было сделано в ответ на вопрос на брифинге о статье премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне.

По словам Захаровой, это не единичный случай, а подход ряда представителей политической элиты Польши, которые с определённой целью избрали историческую тему.

«Там целый ряд причин: первое — это, конечно, переписывание истории... второе — это обслуживание собственных политических интересов, третье — это, я думаю, обслуживание и чужих политических интересов», — подчеркнула представитель МИД России.

По её словам, России стало известно о разработке и утверждении Польшей мер по «классической дезинформации», в рамках которых было принято решение о публикации данной заведомо ложной статьи.

«По нашим данным... недавно на соответствующем уровне в Польше было принято решение о начале масштабной дезинформационной кампании в отношении нашей страны по непосредственно исторической тематике, касающейся Второй мировой войны и в нашем случае Великой Отечественной войны», — сказала она.

Ранее Захарова назвала самоубийством статью Моравецкого о Второй мировой войне. В частности, в ней он утверждает, что Красная армия «не освобождала» Варшаву.