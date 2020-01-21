Ветеран оценил статью премьера Польши о Второй мировой войне

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Мартынушкин прокомментировал статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в издании Politico о Второй мировой войне.

«Я только могу удивиться тому, что там сказано», — заявил он RT.

Мартынушкин отметил, что «даже, кажется, как-то возмущаться не хочется по высказыванию главы польского правительства».

«В 65-ю годовщину вдруг ко мне подходит журналист и говорит, что он был сейчас на улице, опрашивал школьников и школьники говорят, что Освенцим и Краков освобождали американцы... Ну школьники понятно, но теперь в то же самое детство впал глава правительства Польши», — добавил Мартынушкин.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя статью польского политика, отметила, что, посвящая её холокосту, премьер Польши «делает её основной сутью несколько ложных тезисов».

«Один из них, центральный, посвящён «45 годам советской оккупации, которая стоила миллионов жизней». Ложь и манипуляция стали верными соавторами польских политиков, рассуждающих на темы Второй мировой войны» — подчеркнула она.

Захарова также отметила, что «страшная ложь Моравецкого» заключается в утверждении, что Красная армия в принципе «не освобождала» Варшаву.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, российская сторона не позволит никому стереть память о Великой Отечественной войне. Глава государства пообещал, что Россия откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.