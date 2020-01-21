Захарова прокомментировала статью премьера Польши о Второй мировой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в издании Politico о Второй мировой войне.

«Это очередная преступная попытка переписать историю Второй мировой войны. На этот раз Варшава не ограничилась стремлением приравнять Советский Союз и нацистскую Германию или повтором любимого тезиса об их «союзе», — написала дипломат в Facebook.

Как отметила Захарова, посвящая статью холокосту, премьер Польши «делает её основной сутью несколько ложных тезисов».

«Один из них, центральный, посвящён «45 годам советской оккупации, которая стоила миллионов жизней». Ложь и манипуляция стали верными соавторами польских политиков, рассуждающих на темы Второй мировой войны» — подчеркнула она.

Захарова напомнила, что после освобождения Польши Советский Союз приступил к осуществлению масштабной программы по восстановлению экономики страны, разрушенной гитлеровцами.

«При этом советское правительство действовало бескорыстно, подчас жертвуя своими интересами. Именно благодаря СССР Польша получила по итогам Второй мировой войны ранее принадлежавшие Германии т. н. «возвращённые земли», — заявила представитель МИД, добавив, что «именно благодаря СССР она вошла в число стран — учредителей ООН».

Другая «страшная ложь Моравецкого» заключается в утверждении, что Красная армия в принципе «не освобождала» Варшаву, уточнила Захарова.

«И это несмотря на десятки монографий и научных трудов, основанных на документах и свидетельствах очевидцев, которые зафиксировали в истории подвиг советских солдат! Но и это не дно», — комментирует она материал польского политика.

Захарова также привела ещё одну фразу Моравецкого, которая находится «за гранью добра и зла»: «...и хотя Красная армия впоследствии действительно освободила Освенцим, концлагерь мог бы быть освобождён на полгода раньше».

«Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека», — подытожила представитель российского Министерства иностранных дел.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не позволит никому стереть память о Великой Отечественной войне.

Также Путин пообещал, что Россия откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.