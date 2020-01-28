Зеленский: Украина и Польша снизили градус эмоций вокруг общей истории

Украинский президент Владимир Зеленский на брифинге с польским лидером Анджеем Дудой отметил, что Киеву и Варшаве удалось снизить градус эмоций в вопросах общего исторического прошлого.

«По моему мнению, нам удалось снизить градус эмоций вокруг совместного трагического прошлого, сегодня с открытыми сердцами наши страны движутся вперёд, движутся в будущее», — цитирует его РИА Новости.

В частности, Зеленский напомнил, что Украина приняла решение снять для польских экспертов мораторий на проведение эксгумационных работ во Львовской области.

«Следующим шагом будет восстановление польской стороной повреждённой могилы на горе Монастир и взятие её под защиту», — подчеркнул украинский президент, призвав акцентировать внимание на том, что объединяет две страны.

Зеленский также пригласил Дуду совершить визит на Украину.

В конце августа Зеленский в ходе визита в Варшаву предложил установить мемориал примирения на границе Украины и Польши.