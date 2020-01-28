Зеленский: Украина и Польша снизили градус эмоций вокруг общей истории

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский на брифинге с польским лидером Анджеем Дудой отметил, что Киеву и Варшаве удалось снизить градус эмоций в вопросах общего исторического прошлого.
Зеленский: Украина и Польша снизили градус эмоций вокруг общей истории
  • © Pavlo Bagmut/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«По моему мнению, нам удалось снизить градус эмоций вокруг совместного трагического прошлого, сегодня с открытыми сердцами наши страны движутся вперёд, движутся в будущее», — цитирует его РИА Новости.

В частности, Зеленский напомнил, что Украина приняла решение снять для польских экспертов мораторий на проведение эксгумационных работ во Львовской области.

«Следующим шагом будет восстановление польской стороной повреждённой могилы на горе Монастир и взятие её под защиту», — подчеркнул украинский президент, призвав акцентировать внимание на том, что объединяет две страны.

Зеленский также пригласил Дуду совершить визит на Украину.

В конце августа Зеленский в ходе визита в Варшаву предложил установить мемориал примирения на границе Украины и Польши

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить