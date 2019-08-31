Зеленский предложил создать мемориал примирения с Польшей
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Он сообщил, что готов разблокировать выдачу разрешения польской стороне на проведение поисковых работ на Украине с целью эксгумации польских жертв Организации украинских националистов — «Украинской повстанческой армии»*, передаёт ТАСС.
По его словам, Польша готова разблокировать обустройство украинских мест памяти на своей территории.
«Я предложил сотрудничать и на границе установить совместный мемориал примирения», — заявил Зеленский.
Также Дуда предложил лечить в Польше раненных в Донбассе украинских военных.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).