Зеленский предложил создать мемориал примирения с Польшей

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с польским коллегой Анджеем Дудой предложил установить мемориал примирения на границе двух стран. Об этом он сказал журналистам по итогам встречи.
Зеленский предложил создать мемориал примирения с Польшей
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Он сообщил, что готов разблокировать выдачу разрешения польской стороне на проведение поисковых работ на Украине с целью эксгумации польских жертв Организации украинских националистов — «Украинской повстанческой армии»*, передаёт ТАСС.

По его словам, Польша готова разблокировать обустройство украинских мест памяти на своей территории.

«Я предложил сотрудничать и на границе установить совместный мемориал примирения», — заявил Зеленский.

Также Дуда предложил лечить в Польше раненных в Донбассе украинских военных.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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