«Год заканчивается на позитивной ноте»: Путин и Зеленский провели телефонный разговор

В канун Нового 2020 года президенты России и Украины провели телефонный разговор. Инициатором беседы выступил Владимир Зеленский. Главы двух государств обменялись новогодними поздравлениями. Также лидеры обеих стран позитивно оценили заключение нового контракта по транзиту газа и прошедший 29 декабря обмен пленными между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом. Как отмечают эксперты, первые за шесть лет взаимные поздравления президентов России и Украины по случаю Нового года являются «позитивной вещью». По мнению аналитиков, в 2020-м можно ожидать усиления позитивного сотрудничества между странами.

В последний день 2019 года президенты России и Украины провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе Киева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю Нового года и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020-м.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин направил поздравления главам зарубежных государств и правительств, а также руководителям международных организаций, при этом в их числе не оказалось Владимира Зеленского.

Затем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Владимиром Путиным лидеров Украины и Грузии.

«Не все лидеры вошли в сообщение. При необходимости будет добавлена информация... Возможно, будут добавления к этой информации», — отмечал он.

Как подчёркивают российские СМИ, президент страны впервые за шесть лет обменялся праздничными поздравлениями по случаю Нового года с коллегой из Украины. Напомним, что с 2014 по 2019 годы президентом Украины был Пётр Порошенко.

Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло назвал взаимные поздравления президентов России и Украины «позитивной вещью».

«В целом, что касается российско-украинских отношений, 2019 год был очень сложным, но он заканчивается на позитивной ноте, потому что недавно произошёл обмен удерживаемыми лицами и стороны заключили транзитный контракт. Если Зеленский и дальше будет придерживаться такой позиции, то много острых граней в отношениях между Россией и Украиной сгладятся в наступающем году», — подчеркнул собеседник RT.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко также выразил надежду на то, что начатые в 2019 году первые шаги по урегулированию ситуации между Москвой и Киевом послужат основой для дальнейшего развития российско-украинских отношений.

«Отрадно, что происходят позитивные подвижки в отношениях двух стран. В частности, удалось найти взаимопонимание по вопросу транзита газа, удалось решить такой важный гуманитарный вопрос, как обмен удерживаемыми лицами. Мне кажется, один из важных итогов — то, что приходит уверенность в том, что Зеленский действительно хочет нормализовать двусторонние отношения. Также важно и то, что он постепенно обретает опыт. Отрадно и то, что можно говорить о наличии у украинского лидера политической воли к поддержанию двусторонних отношений. Тот факт, что он позвонил Путину, делает ему честь», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Важность «пакетной сделки» и позитивная оценка обмена пленных

Главы государств не только поздравили друг друга, но и обсудили ряд вопросов, связанных с двусторонними отношениями. Так, Путин и Зеленский подчеркнули важность заключения «пакетной сделки» по продлению с 1 января 2020 года транзита российского газа в Европу через украинскую территорию.

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«Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем», — говорится в сообщении.

В ночь на 31 декабря стало известно, что Россия и Украина подписали пакет документов, позволяющих обеспечить транспортировку голубого топлива на континент. Согласно данным украинской стороны, Киев за пять лет транзита получит более $7 млрд. При этом контракт впервые в истории Украины подписан по принципу «качай или плати».

Вместе с тем президенты России и Украины позитивно оценили проведённый 29 декабря обмен удерживаемых лиц по принципу «всех установленных на всех установленных» между Киевом и республиками Донбасса.

«Констатировано, что это идёт в русле договорённостей, достигнутых на саммите «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия. Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского «комплекса мер» сторонами внутриукраинского конфликта», — пояснили в Кремле.

29 декабря ДНР, ЛНР и Киев провели первый за два года обмен пленными. На Украину вернулись 76 человек, в Донецк и Луганск — 124. Все стороны процесса обязались не преследовать освобождённых лиц. Этот обмен стал первым за два года.

Ранее, 7 сентября 2019 года, также состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате «35 на 35». Его участниками, в частности, стали 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ, участвовавших в инциденте в Керченском проливе, а также главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.

Заметим, что пресс-служба украинского лидера сообщила, что президенты двух стран также договорились «немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, которые находятся в Крыму и на территории России, и русских, которые находятся в Украине».