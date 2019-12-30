«Доверие снижается»: чего добился на посту президента Украины в 2019 году Владимир Зеленский

Опрошенные RT эксперты и источники в украинских партиях назвали главным достижением Владимира Зеленского на посту президента состоявшиеся процедуры обмена удерживаемыми лицами с Россией и с Донбассом. На молодого лидера, пришедшего к власти весной, украинцы возлагали большие надежды, однако уже осенью его рейтинг начал стремительно падать. В качестве причин политологи называют невыполненные обещания, непопулярные экономические реформы, включая решение о продаже земель сельхозназначения, а также неспособность достичь мира на юго-востоке. В последнем вопросе Зеленский столкнулся с сильным противодействием националистов, которым он не решился перечить, отмечают аналитики.

21 апреля комик Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине, получив более 73% голосов избирателей. На этом посту он сменил Петра Порошенко, который баллотировался на второй срок, но проиграл.

Даже противники нового главы государства признают, что его избрание стало главным событием года на Украине.

«Выбор Владимира Зеленского и триумф партии «Слуга народа» — это главное политическое событие года, — считает источник RT в партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. — Зеленский победил на выборах президента только потому, что на Украине есть огромный запрос на смену элит. Украинцы доверили страну человеку без опыта, своей сильной команды и с сомнительными связями с олигархом Игорем Коломойским».

Первым делом новоизбранный президент распустил Верховную раду. Новые выборы в парламент страны, состоявшиеся 21 июля, принесли Зеленскому стабильное большинство. Партия «Слуга народа» получила большинство мест, что позволило ей сформировать правительство во главе с 35-летним Алексеем Гончаруком.

Президент Украины получил полный карт-бланш на проведение анонсированных им в ходе избирательной кампании реформ. При этом одним из главных его обещаний было установление прочного мира в Донбассе.

Дорога к миру

Ещё до выборов в Раду новым властям удалось реанимировать прямые контакты с российским руководством, которые практически прекратились в последние годы президентства Порошенко.

Первые телефонные переговоры между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным прошли ещё в июле. Обсуждалось урегулирование ситуации на юго-востоке Украины и «возможность продолжения контактов в нормандском формате».

Собраться «нормандская четвёрка» в лице лидеров России, Украины, Франции и Германии смогла лишь 9 декабря. До этого проведению саммита препятствовала фактическая заморозка Порошенко выполнения Минских соглашений, реализация которых является основной темой обсуждения на форуме.

При Зеленском в этом отношении наметились некоторые подвижки. Так, в октябре Киев согласился с формулой Штайнмайера, определяющей механизм проведения в Донбассе выборов и введения особого статуса региона. Помимо этого, Зеленскому удалось осуществить отвод войск в районах населённых пунктов Петровское и Золотое, несмотря на активное сопротивление украинских радикалов.

На саммите стороны подтвердили безальтернативность Минских соглашений. Также было объявлено о подготовке обмена удерживаемыми лицами по принципу «всех установленных на всех установленных», который состоялся 29 декабря.

Кроме того, лидеры договорились о разведении сил в Донбассе в трёх дополнительных пунктах до марта 2020 года и о необходимости соблюдения режима прекращения огня. Все участники встречи признали, что нужно интегрировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство и согласовать особый статус Донбасса.

При этом на пресс-конференции Владимир Зеленский настаивал на том, что передача Киеву контроля над границей Донбасса с Россией должна быть осуществлена до проведения там выборов, хотя в Минских соглашениях указывается обратный порядок. Впрочем, в итоговом коммюнике саммита эта тема не затрагивалась.

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Позже президент России Владимир Путин отметил, что возвращение Киеву контроля над границей может привести ко второй «Сребренице».

«Президент Украины явно не решается в открытую противостоять партии войны, — объяснил позицию Зеленского директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с RT. — Он всячески показывает, что готов прислушиваться к ним, что не собирается пересекать никакие красные линии, что он по-прежнему такой же патриот и националист, как и вся команда. И это создаёт всё меньше и меньше доверия к тому, что может сделать президент в вопросе войны и мира».

Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате также отметил, что будет добиваться возвращения Украине не только Донбасса, но и Крыма.

Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что такая позиция ведёт к тому, что «всё больше людей как на Украине, так и за её пределами начинают видеть в нём продолжателя дела Петра Порошенко по сути, хоть и не по форме».

А уже спустя неделю после саммита украинская сторона обнародовала текст законопроекта о децентрализации власти на Украине, предложенного Зеленским. В документе отсутствует упоминание Донбасса, а также не прописан особый статус этого региона, предусмотренный минскими договорённостями. Данный проект закона раскритиковали в самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

По мнению экспертов, инициатива президента Украины — эта попытка подчинить себе местное самоуправление.

«Такой подход не надо называть децентрализацией, а нужно говорить честно: это централизация, то есть введение президентского контроля над регионами», — отметил в беседе с RT директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Слово и дело

Как посчитали в ноябре эксперты Украинского института анализа и менеджмента, за первые полгода своего президентства Зеленский выполнил лишь 9 из 55 важнейших обещаний, данных им в период предвыборной кампании.

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Среди выполненных посулов: принятие законов об импичменте президента Украины и об обличителях коррупции, проведение пресс-марафона и освобождение задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе украинских моряков. Они вернулись на Украину вместе с осуждённым за терроризм «режиссёром» Олегом Сенцовым в сентябре в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией.

В свою очередь, в числе тех, кого выпустили с Украины в Россию, был журналист Кирилл Вышинский, занимавший пост главного редактора портала «РИА Новости — Украина». Позже Москва передала Киеву и корабли, задержанные в ходе прошлогодних событий в Керченском проливе.

Произошли позитивные изменения и в вопросе транзита российского газа через Украину. Так, «Газпром» и «Нафтогаз» достигли предварительных договорённостей о продлению транспортировки топлива на ближайшие пять лет. В этой связи с 1 января 2020 года обнуляются взаимные судебные претензии. В частности, Антимонопольный комитет Украины отозвал решение о взыскании с российского холдинга $7,4 млрд. При этом «Газпром» согласился выплатить около $2,9 млрд по решениям Стокгольмского арбитражного суда. Как отметил вице-премьер России Дмитрий Козак, это был выбор между «плохим и очень плохим». Между тем Россия и Украина ещё продолжают переговоры по итоговому соглашению по газу.

В то же время так и не было реализовано важное обещание по снижению коммунальных тарифов для населения. Напротив, в октябре Владимир Зеленский вынужден был признать, что из-за требований МВФ тарифы поднимутся. А на прошлой неделе украинский лидер и вовсе подписал закон, запрещающий продажу и поставку электрической энергии, импортируемой из России. Как отметили в российском Минэнерго, такая мера не направлена «на энергобезопасность и надёжное энергоснабжение потребителей».

Признали невыполнимым в команде Зеленского и обещание повысить зарплаты учителям до $4 тыс. в месяц. Кроме того, не было реализовано намерение лишить депутатов возможности заниматься «кнопкодавством» — голосовать вместо других парламентариев во время их отсутствия.

Перед президентскими выборами штаб Зеленского, умело обыграв лозунг Петра Порошенко «кандидатов много, президент один», заявил, что «кандидатов много, но один из них точно сядет в тюрьму», намекая на Порошенко. Однако предшественник действующего президента до сих пор на свободе, хотя его и вызывают для дачи показаний в Государственное бюро расследований.

Как заявил RT источник в партии «Батькивщина», Зеленский не смог выполнить обещания, данные избирателям.

«Главное его достижение — это возвращение украинских заключённых, включая Сенцова. Но во всех остальных вопросах пока полный провал. Коррупционеры не отправились за решётку, война на востоке продолжается, коммунальные услуги по-прежнему дорогие, а население бедное», — заявил RT депутат.

Старые и новые

Хотя Зеленский и обещал стране «обновление» в рядах управленцев, на деле ряд членов его команды связаны с прежним руководством. Это и глава МВД Арсен Аваков, доставшийся по наследству от Петра Порошенко, и новый генпрокурор Руслан Рябошапка, занимавший пост заместителя министра юстиции в правительстве Арсения Яценюка.

Даже премьер-министр Алексей Гончарук ранее возглавлял созданную в 2015 году министром экономического развития времён Порошенко Айварасом Абромавичюсом на гранты Евросоюза организацию «Офис эффективного регулирования — BRDO». Сам Абромавичус при Зеленском возглавил государственный концерн «Укроборонпром».

Среди «новых лиц», появившихся на украинском политическом олимпе при Зеленском, оказались в основном люди, связанные с комиком по его прежней работе. Руководить СБУ стал основатель юмористической студии «95-й квартал» Иван Баканов. Ещё один выходец из «95-го квартала», кавээнщик из команды «Криворожская шпана» Сергей Шефир, стал первым помощником президента Украины. Ещё один бывший участник КВН — Сергей Сивохо — получил пост советника секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Хоть Зеленский и отвергал связи с олигархом Игорем Коломойским, но руководить офисом президента поставил его бывшего адвоката — Андрея Богдана.

«Команда президента — люди случайные, — отмечает Михаил Погребинский. — Правительство в высшей степени непрофессиональное. Не исключено, что мы к весне получим другие ключевые фигуры в правительстве Украины».

Масштабные планы

Невыполнение старых обещаний, однако, не мешало Зеленскому на посту президента раздавать новые.

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Так, президент обещал покончить с «янтарной» мафией в западных областях страны, преобразовать Чернобыльскую зону отчуждения «в одну из точек роста для новой Украины», превратить пустынные земли юга страны в плодородные, создать парк развлечений для туристов из Европы, построить на Черноморском побережье город-курорт «с нуля» и даже создать «украинский Голливуд».

В августе украинский лидер пообещал отменить действовавший с 2001 года мораторий на продажу сельхозугодий. Однако, согласно опросам общественного мнения, порядка 70% украинцев высказались против инициативы. При этом Зеленский не отказался от её осуществления, в ноября Верховная рада проголосовала за него в первом чтении.

Также среди приоритетов нового руководства страны — масштабная приватизация госпредприятий. С молотка намерены пустить «Укрпочту», предприятия, входящие сейчас в госконцерн «Укроборонпром», и энергетическую компанию «Центрэнерго». Частично приватизируют и железные дороги.

Как считает Богдан Безпалько, существенно увеличить благосостояние украинцев в 2020 году реформы Зеленского не смогут.

Акция против снятия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения на Украине

Reuters

© Gleb Garanich

«Для того, чтобы это произошло в следующем году, нужно было закладывать предпосылки в этом. Пока этих предпосылок нет: война продолжается, экономика падает, а тарифы растут. Отношения с Россией, из-за обрушения которых украинская экономика начала своё стремительное падение, тоже не восстанавливаются», — подчеркнул политолог.

Рейтинг под вопросом

Как отмечают эксперты, непопулярные реформы и неспособность Зеленского выполнять свои предвыборные обещания привели к снижению его рейтинга. По данным Киевского международного института социологии (КМИС), рейтинг президента Украины, в сентябре составлявший 73%, в октябре упал до 66%. Позже КМИС зафиксировал дальнейшее снижение рейтинга Зеленского до 64% в начале ноября и 52% в конце месяца.

«Доверие к Зеленскому снижается, а ещё и года не прошло на новом посту, — утверждает источник RT в партии «Голос». — Перед ним стоят очень сложные задачи. Чтобы повысить уровень жизни населения, нужно договариваться с Россией и возобновлять экспорт украинской продукции, работать над остановкой военных действий. Но сделать это сложно из-за позиции радикалов. Я думаю, что Зеленский был не готов к решению такого уровня задач. И с каждым годом ему будет всё сложнее управлять страной, поскольку придётся принимать всё более непопулярные решения».

В свою очередь, источник RT в партии «Слуга народа» отмечает, что в новом году президент Украины может столкнуться с усиленным противодействием олигархата.

«Фактически большинства в Верховной Раде уже нет и в следующем году это будет заметно по принятым законопроектам. Работать правительству будет гораздо сложнее. Зеленский умудрился настроить против себя все политические партии, которые будут выводить акции протеста по любому поводу. К ним может присоединиться и Коломойский. Зеленский дал гарантии МВФ, что олигарх может забыть о «ПриватБанке». Президента ждёт очень непростой год», — утверждает депутат.

Стихийный рынок на Украине

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko

По словам Михаила Погребинского, первые полгода пребывания Зеленского у власти прошли под знаком «высокого уровня доверия к президенту», хотя он «никаких серьёзных шагов по выполнению своих обещаний так и не сделал» и «похоже не собирается».

«Первые полгода скорее озадачивают людей и готовят к тому, что они будут разочаровываться в президенте и дальше», — резюмировал эксперт.