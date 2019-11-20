ГБР: Порошенко 20 раз не явился на допрос

Пресс-служба Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщила, что бывший президент Украины Пётр Порошенко проигнорировал большинство допросов, а также проверку на детекторе лжи в рамках расследования уголовных дел, в которых он фигурирует.

«Пётр Порошенко три раза появился на допросах, 20 раз — не появился. Во время допросов он не содействовал следователям в установлении истины по делу», — говорится в сообщении ГБР.

Всего ГБР назначило 35 экспертиз в досудебном расследовании по делам против Петра Порошенко.

ГБР осуществляет досудебное расследование по 13 уголовным делам, в которых фигурирует Пётр Порошенко.

Также сообщалось, что ГБР отказалось закрыть уголовное производство против Порошенко о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.