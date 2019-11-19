ГБР отказалось закрыть уголовное дело против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось закрыть уголовное производство против бывшего президента Украины Петра Порошенко о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП).

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на адвоката Порошенко Игоря Голованя.

По его словам, ранее защита бывшего украинского лидера обратилась в ведомство для закрытия дела против Порошенко, однако получила отказ.

Юрист отметил, что 15 ноября Шевченковский районный суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство защиты.

Ранее ГБР направило в Генеральную прокуратуру Украины проект уведомления о подозрении Порошенко. В документе говорится «о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 УК Украины».

Порошенко назвал эти подозрения «российским заказом на причинение вреда репутации пятого президента».

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