ГБР отказалось закрыть уголовное дело против Порошенко

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Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось закрыть уголовное производство против бывшего президента Украины Петра Порошенко о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП).
ГБР отказалось закрыть уголовное дело против Порошенко
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на адвоката Порошенко Игоря Голованя.

По его словам, ранее защита бывшего украинского лидера обратилась в ведомство для закрытия дела против Порошенко, однако получила отказ.

Юрист отметил, что 15 ноября Шевченковский районный суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство защиты.

Ранее ГБР направило в Генеральную прокуратуру Украины проект уведомления о подозрении Порошенко. В документе говорится «о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 УК Украины».

Порошенко назвал эти подозрения «российским заказом на причинение вреда репутации пятого президента».

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