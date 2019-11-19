ГБР отказалось закрыть уголовное дело против Порошенко
- РИА Новости
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на адвоката Порошенко Игоря Голованя.
По его словам, ранее защита бывшего украинского лидера обратилась в ведомство для закрытия дела против Порошенко, однако получила отказ.
Юрист отметил, что 15 ноября Шевченковский районный суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство защиты.
Ранее ГБР направило в Генеральную прокуратуру Украины проект уведомления о подозрении Порошенко. В документе говорится «о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 УК Украины».
Порошенко назвал эти подозрения «российским заказом на причинение вреда репутации пятого президента».
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