«Идёт игра»: к чему может привести возможное уголовное преследование Порошенко на Украине

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Виктор Миронов, Елена Онищук, Елизавета Комарова
Пётр Порошенко может стать подозреваемым в нарушении двух статей УК Украины и может лишиться депутатской неприкосновенности. Соответствующие проекты постановлений направило в Генпрокуратуру Украины Государственное бюро расследований (ГБР). В партии экс-президента «Европейская солидарность» уже назвали происходящее «российским заказом». Эксперты полагают, что возможный арест Порошенко может быть выгоден как его бизнес-конкурентам, так и действующей власти. При этом, как отмечают аналитики, у бывшего украинского лидера есть «негласный иммунитет», а уголовное дело против себя Порошенко вполне может представить как «политически мотивированное».
«Идёт игра»: к чему может привести возможное уголовное преследование Порошенко на Украине
  • Пётр Порошенко
  • © Grigory Dukor/Reuters; РИА Новости

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Генпрокуратуру Украины проекты постановлений о подозрении и лишении депутатской неприкосновенности бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного незаконного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.

Высший совет правосудия — орган судебной ветви власти Украины, отвечающий за формирование судебного корпуса. Вмешавшись в его работу, Порошенко, как полагают в ГБР, нарушил часть 3 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и часть 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое может грозить экс-президенту в случае, если будет установлена его вина, — пять лет лишения свободы.

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что с проектами постановлений работают два подразделения его ведомства: юридическое и то, которое сопровождает работу ГБР.

«Не исключаю, что нам с коллегами из ГБР, возможно, надо будет что-то поправить, чтобы представление было действительно обоснованным, чтобы не было никаких замечаний к нему в парламенте», — сказал он. 

В сообщении пресс-службы партии «Европейская солидарность», лидером которой является Порошенко, подозрение названо «российским заказом». Утверждается, что цель Москвы — опорочить репутацию пятого президента Украины и помешать ему участвовать в официальных международных мероприятиях. Вместе с тем в сообщении пресс-службы упомянуты два украинских гражданина, которые якобы стоят за этим «заказом» — бывший замглавы администрации президента Украины времён Виктора Януковича юрист Андрей Портнов и глава ГБР Роман Труба. 

«Ограничить влияние Порошенко»

Сторонники президента напоминают, что Верховная рада 15 ноября большинством голосов приняла поправку в законопроект №2116 — новую редакцию действующего закона «Про Государственное бюро расследований». В соответствии с ней полномочия действующего главы ГБР должны прекратиться, так как функции ведомства принципиально меняются. Ожидается, что законопроект будет окончательно принят на следующем заседании Верховной рады 3 декабря. После его подписания Владимиром Зеленским и публикации в официальном издании Верховной рады запустится процедура смены директора ГБР. В соответствии с законом кандидатуру нового главу ведомства должна выдвинуть специальная конкурсная комиссия. 

«Из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает, директор ГБР Роман Труба выкинул последний козырь — проект постановления о подозрении пятому президенту Украины», — пишет пресс-служба «Европейской солидарности».

  • Члены партии «Европейской солидарности» на заседании Верховной рады Украины в Киеве, на котором принимается бюджет на 2020 год.
  • РИА Новости

При этом в партии подчёркивают, что «спешка Трубы и его наставника Портнова» объясняется ещё и нежеланием исполнять судебное решение. Игорь Головань, адвокат Порошенко, требовал от ГБР рассмотреть прошение о закрытии досудебного расследования против экс-президента по одной из статей, которая ему инкриминируется — ч. 3 ст. 109. Однако прошение так и не было рассмотрено. Шевченковский районный суд Киева постановил 15 ноября удовлетворить жалобу юриста.

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Впрочем, версию, изложенную «Европейской солидарностью», эксперты считают неубедительной. По мнению украинского политолога Руслана Бортника, вряд ли подозрение против Порошенко — инициатива отдельно взятого чиновника. При этом Бортник допустил, что «козни» против Порошенко может строить действующий глава государства или люди из его окружения.

«Во-первых, Порошенко продолжает конкурировать с командой Зеленского за влияние в силовых и судебных структурах. Поэтому главе государства выгодно его «обездвижить». Во-вторых, Порошенко является организатором всевозможных протестов с праворадикальными лозунгами против Зеленского. Возможно, сейчас имеет место игра на опережение, цель которой — ограничить влияние украинских правых на политику или влияние Порошенко на радикалов», — отметил эксперт в беседе с RT.

При этом Руслан Бортник не исключил, что экс-президент мог стать «жертвой заказа» со стороны бизнес-конкурентов. 

«Эта версия банальна, но она имеет право на существование. Порошенко остаётся одним из ключевых украинских олигархов. Сейчас ситуация в экономике очень тяжёлая, в том числе и для других олигархических групп», — считает Бортник. 

Он также полагает, что арест Порошенко может быть выгоден и лично Зеленскому. 

«Главу государства критикуют за то, что нет посадок, нет реальных успехов в борьбе с коррупцией, которых требует общество. Арест Порошенко как раз и может быть представлен как такой успех», — допустил эксперт. 

  • Верховная рада
  • © Valentyn Ogirenko/Reuters

«Цель номер один»

Между тем привлечь Порошенко к уголовной ответственности мешает действующее законодательство. На Украине уже принят закон о лишении народных избранников иммунитета от уголовного преследования, но он вступает в силу только в следующем году. Поэтому, чтобы проводить против Порошенко следственные действия, его надо сначала лишить депутатской неприкосновенности, что должно поддержать большинство депутатов, напоминают политологи. При этом единства по этому вопросу в парламенте нет, утверждают источники RT.

«Большинство депутатов партии «Слуга народа» всё же готовы выдать такое разрешение. Порошенко — цель номер один для нынешней власти. У общества есть запрос на привлечение к ответственности представителей предыдущего аппарата», — говорит источник RT в партии «Слуга народа».

В свою очередь, собеседник RT из партии «Батькивщина» предупреждает о рисках, которые могут возникнуть в данной ситуации.

«Я понимаю, что новая власть, возможно, хочет посадить Порошенко за решётку. Но в таком случае его сторонники могут устроить публичные акции протеста, а рейтинг бывшего президента, наоборот, начнёт расти. На Украине всегда поддерживают униженных», — говорит депутат.

Что касается самого Порошенко, то он считает все обвинения в свой адрес надуманными, утверждает источник RT из партии «Европейская солидарность».

«Сейчас Киев подыгрывает Кремлю, который также заинтересован в привлечении Порошенко к ответственности. Их мнение, а также мнение нескольких олигархов, и привело к преследованию бывшего президента. Порошенко рассчитывает на поддержку ЕС и США», — говорит депутат.

Источник RT в партии «Голос» заявляет, что Зеленский открывает «ящик Пандоры».

«Пять лет президентства пройдут быстро, и никто не даст гарантии, что подобные уголовные дела не будут возбуждены уже против Зеленского. Украинское законодательство настолько сложное и запутанное, что полностью ему соответствовать просто невозможно. А значит, и нынешний президент находится в зоне риска», — полагает депутат.

  • Владимир Зеленский
  • globallookpress.com
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

«Негласный иммунитет»

Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает маловероятным, что Порошенко всё-таки отправится за решётку.

«Зеленский прекрасно осознаёт, что реального преследования экс-президента не будет. Все события с момента президентских выборов ясно демонстрируют, что у Порошенко есть негласный иммунитет. Против него возбуждаются уголовные дела, выдвигаются подозрения, но его не изолируют. Идёт игра, и эта игра ничем не закончится», — сказал он в комментарии RT.

По мнению Безпалько, преследование Порошенко в своих целях будут использовать все основные игроки украинского политического поля, в том числе и сам экс-президент.

«Скорее всего, Порошенко будет пытаться максимально мобилизовать свой электорат. Он будет организовывать какие-нибудь уличные протестные акции, причём не в свою защиту, а, например, против формулы Штайнмайера, против «предательства» Украины. Он попытается представить уголовное дело против себя как политически мотивированное», — полагает Безпалько. 

Руслан Бортник полагает, что Запад вряд ли займёт какую-либо консолидированную позицию по вопросу уголовного преследования Порошенко. 

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«Условно говоря, ястребы в ЕС и США будут выступать против того, чтобы экс-президента Украины трогали. Ведь это чревато для них уменьшением влияния на Киев. Многие на Западе не заинтересованы в аресте экс-президента и по экономическим причинам. Порошенко и его команда привлекли на Украину значительный кредитный ресурс. И он в некотором роде выступает гарантом того, что эти деньги вернутся. Но, безусловно, на Западе есть и те круги, которые поймут мотивы Зеленского», — говорит Бортник.

Богдан Безпалько, напротив, считает, что Запад вряд ли поддержит реальное, а не показное преследование экс-президента. 

«Если у Порошенко и есть какие-то гарантии того, что он избежит тюрьмы, то, конечно, их дали ему и влиятельные люди из-за рубежа. Следовательно, будет много шума. Но Порошенко в итоге вряд ли окажется в заключении», — подытожил эксперт. 

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