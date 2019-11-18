«Идёт игра»: к чему может привести возможное уголовное преследование Порошенко на Украине

Пётр Порошенко может стать подозреваемым в нарушении двух статей УК Украины и может лишиться депутатской неприкосновенности. Соответствующие проекты постановлений направило в Генпрокуратуру Украины Государственное бюро расследований (ГБР). В партии экс-президента «Европейская солидарность» уже назвали происходящее «российским заказом». Эксперты полагают, что возможный арест Порошенко может быть выгоден как его бизнес-конкурентам, так и действующей власти. При этом, как отмечают аналитики, у бывшего украинского лидера есть «негласный иммунитет», а уголовное дело против себя Порошенко вполне может представить как «политически мотивированное».

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Генпрокуратуру Украины проекты постановлений о подозрении и лишении депутатской неприкосновенности бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного незаконного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.

Высший совет правосудия — орган судебной ветви власти Украины, отвечающий за формирование судебного корпуса. Вмешавшись в его работу, Порошенко, как полагают в ГБР, нарушил часть 3 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и часть 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое может грозить экс-президенту в случае, если будет установлена его вина, — пять лет лишения свободы.

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что с проектами постановлений работают два подразделения его ведомства: юридическое и то, которое сопровождает работу ГБР.

«Не исключаю, что нам с коллегами из ГБР, возможно, надо будет что-то поправить, чтобы представление было действительно обоснованным, чтобы не было никаких замечаний к нему в парламенте», — сказал он.

В сообщении пресс-службы партии «Европейская солидарность», лидером которой является Порошенко, подозрение названо «российским заказом». Утверждается, что цель Москвы — опорочить репутацию пятого президента Украины и помешать ему участвовать в официальных международных мероприятиях. Вместе с тем в сообщении пресс-службы упомянуты два украинских гражданина, которые якобы стоят за этим «заказом» — бывший замглавы администрации президента Украины времён Виктора Януковича юрист Андрей Портнов и глава ГБР Роман Труба.

«Ограничить влияние Порошенко»

Сторонники президента напоминают, что Верховная рада 15 ноября большинством голосов приняла поправку в законопроект №2116 — новую редакцию действующего закона «Про Государственное бюро расследований». В соответствии с ней полномочия действующего главы ГБР должны прекратиться, так как функции ведомства принципиально меняются. Ожидается, что законопроект будет окончательно принят на следующем заседании Верховной рады 3 декабря. После его подписания Владимиром Зеленским и публикации в официальном издании Верховной рады запустится процедура смены директора ГБР. В соответствии с законом кандидатуру нового главу ведомства должна выдвинуть специальная конкурсная комиссия.

«Из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает, директор ГБР Роман Труба выкинул последний козырь — проект постановления о подозрении пятому президенту Украины», — пишет пресс-служба «Европейской солидарности».

Члены партии «Европейской солидарности» на заседании Верховной рады Украины в Киеве, на котором принимается бюджет на 2020 год.

РИА Новости

При этом в партии подчёркивают, что «спешка Трубы и его наставника Портнова» объясняется ещё и нежеланием исполнять судебное решение. Игорь Головань, адвокат Порошенко, требовал от ГБР рассмотреть прошение о закрытии досудебного расследования против экс-президента по одной из статей, которая ему инкриминируется — ч. 3 ст. 109. Однако прошение так и не было рассмотрено. Шевченковский районный суд Киева постановил 15 ноября удовлетворить жалобу юриста.

Впрочем, версию, изложенную «Европейской солидарностью», эксперты считают неубедительной. По мнению украинского политолога Руслана Бортника, вряд ли подозрение против Порошенко — инициатива отдельно взятого чиновника. При этом Бортник допустил, что «козни» против Порошенко может строить действующий глава государства или люди из его окружения.

«Во-первых, Порошенко продолжает конкурировать с командой Зеленского за влияние в силовых и судебных структурах. Поэтому главе государства выгодно его «обездвижить». Во-вторых, Порошенко является организатором всевозможных протестов с праворадикальными лозунгами против Зеленского. Возможно, сейчас имеет место игра на опережение, цель которой — ограничить влияние украинских правых на политику или влияние Порошенко на радикалов», — отметил эксперт в беседе с RT.

При этом Руслан Бортник не исключил, что экс-президент мог стать «жертвой заказа» со стороны бизнес-конкурентов.

«Эта версия банальна, но она имеет право на существование. Порошенко остаётся одним из ключевых украинских олигархов. Сейчас ситуация в экономике очень тяжёлая, в том числе и для других олигархических групп», — считает Бортник.

Он также полагает, что арест Порошенко может быть выгоден и лично Зеленскому.

«Главу государства критикуют за то, что нет посадок, нет реальных успехов в борьбе с коррупцией, которых требует общество. Арест Порошенко как раз и может быть представлен как такой успех», — допустил эксперт.

Верховная рада

© Valentyn Ogirenko/Reuters

«Цель номер один»

Между тем привлечь Порошенко к уголовной ответственности мешает действующее законодательство. На Украине уже принят закон о лишении народных избранников иммунитета от уголовного преследования, но он вступает в силу только в следующем году. Поэтому, чтобы проводить против Порошенко следственные действия, его надо сначала лишить депутатской неприкосновенности, что должно поддержать большинство депутатов, напоминают политологи. При этом единства по этому вопросу в парламенте нет, утверждают источники RT.

«Большинство депутатов партии «Слуга народа» всё же готовы выдать такое разрешение. Порошенко — цель номер один для нынешней власти. У общества есть запрос на привлечение к ответственности представителей предыдущего аппарата», — говорит источник RT в партии «Слуга народа».

В свою очередь, собеседник RT из партии «Батькивщина» предупреждает о рисках, которые могут возникнуть в данной ситуации.

«Я понимаю, что новая власть, возможно, хочет посадить Порошенко за решётку. Но в таком случае его сторонники могут устроить публичные акции протеста, а рейтинг бывшего президента, наоборот, начнёт расти. На Украине всегда поддерживают униженных», — говорит депутат.

Что касается самого Порошенко, то он считает все обвинения в свой адрес надуманными, утверждает источник RT из партии «Европейская солидарность».

«Сейчас Киев подыгрывает Кремлю, который также заинтересован в привлечении Порошенко к ответственности. Их мнение, а также мнение нескольких олигархов, и привело к преследованию бывшего президента. Порошенко рассчитывает на поддержку ЕС и США», — говорит депутат.

Источник RT в партии «Голос» заявляет, что Зеленский открывает «ящик Пандоры».

«Пять лет президентства пройдут быстро, и никто не даст гарантии, что подобные уголовные дела не будут возбуждены уже против Зеленского. Украинское законодательство настолько сложное и запутанное, что полностью ему соответствовать просто невозможно. А значит, и нынешний президент находится в зоне риска», — полагает депутат.

Владимир Зеленский

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

«Негласный иммунитет»

Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает маловероятным, что Порошенко всё-таки отправится за решётку.

«Зеленский прекрасно осознаёт, что реального преследования экс-президента не будет. Все события с момента президентских выборов ясно демонстрируют, что у Порошенко есть негласный иммунитет. Против него возбуждаются уголовные дела, выдвигаются подозрения, но его не изолируют. Идёт игра, и эта игра ничем не закончится», — сказал он в комментарии RT.

По мнению Безпалько, преследование Порошенко в своих целях будут использовать все основные игроки украинского политического поля, в том числе и сам экс-президент.

«Скорее всего, Порошенко будет пытаться максимально мобилизовать свой электорат. Он будет организовывать какие-нибудь уличные протестные акции, причём не в свою защиту, а, например, против формулы Штайнмайера, против «предательства» Украины. Он попытается представить уголовное дело против себя как политически мотивированное», — полагает Безпалько.

Руслан Бортник полагает, что Запад вряд ли займёт какую-либо консолидированную позицию по вопросу уголовного преследования Порошенко.

«Условно говоря, ястребы в ЕС и США будут выступать против того, чтобы экс-президента Украины трогали. Ведь это чревато для них уменьшением влияния на Киев. Многие на Западе не заинтересованы в аресте экс-президента и по экономическим причинам. Порошенко и его команда привлекли на Украину значительный кредитный ресурс. И он в некотором роде выступает гарантом того, что эти деньги вернутся. Но, безусловно, на Западе есть и те круги, которые поймут мотивы Зеленского», — говорит Бортник.

Богдан Безпалько, напротив, считает, что Запад вряд ли поддержит реальное, а не показное преследование экс-президента.

«Если у Порошенко и есть какие-то гарантии того, что он избежит тюрьмы, то, конечно, их дали ему и влиятельные люди из-за рубежа. Следовательно, будет много шума. Но Порошенко в итоге вряд ли окажется в заключении», — подытожил эксперт.