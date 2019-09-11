Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
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«Возвращено с подписью от президента», — говорится в сообщении.
Документ вносит изменения в статью 80 Конституции Украины. В ней не будет положения о том, что народным депутатам гарантируется неприкосновенность и они не могут без согласия парламента быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
3 сентября Рада приняла его в окончательном чтении.
Экс-депутат Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал эту инициативу.