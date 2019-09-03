Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

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Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
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Об этом сообщает «Громадське».

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 80 Конституции Украины.

В частности, отменяется норма, согласно которой народные депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Верховной рады.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что его законопроект о лишении депутатов Верховной рады неприкосновенности касается только возможности привлечения их к уголовной ответственности, но не предусматривает снятия иммунитета за политические решения.

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