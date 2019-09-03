Зеленский пообещал сохранить депутатам Рады политический иммунитет

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Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что его законопроект о лишении депутатов Верховной рады неприкосновенности касается только возможности привлечения их к уголовной ответственности, но не предусматривает снятия иммунитета за политические решения.
Зеленский пообещал сохранить депутатам Рады политический иммунитет
  • © president.gov.ua

Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу в очередной раз развеять все мифы и все политические манипуляции. У депутатов сохраняется иммунитет, они не будут нести ответственность за политические решения, за голосования или любые политические и публичные выступления. Речь о разрешении на привлечение к уголовной ответственности», — уточнил Зеленский в ходе выступления на заседании в украинском парламенте.

Ранее депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил о нарушениях при голосовании о внесении поправок в закон о депутатской неприкосновенности, что позволит впоследствии оспорить решение в Конституционном суде страны.

На предварительных слушаниях в Раде 363 народных депутата поддержали проект.

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