Рада предварительно одобрила проект о снятии депутатской неприкосновенности

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Верховная рада Украины предварительно поддержала проект изменений в Конституцию об ограничении неприкосновенности народных депутатов.

Об этом информирует «112 Украина».

Как сообщает телеканал, за проект проголосовали 363 народных депутата.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов украинского парламента.

В числе предлагаемых изменений — сокращение числа депутатов в Верховной раде, а также отмена депутатской неприкосновенности.

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