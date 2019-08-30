Рада предварительно одобрила проект о снятии депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины предварительно поддержала проект изменений в Конституцию об ограничении неприкосновенности народных депутатов.

Об этом информирует «112 Украина».

Как сообщает телеканал, за проект проголосовали 363 народных депутата.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов украинского парламента.

В числе предлагаемых изменений — сокращение числа депутатов в Верховной раде, а также отмена депутатской неприкосновенности.