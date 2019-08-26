В Киеве анонсировали «много изменений» в Конституции Украины

Партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов украинского парламента.

Об этом сообщил журналистам представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук.

«Мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые соответствуют программе нашей партии», — цитирует его ТАСС.

В числе предлагаемых изменений — сокращение числа депутатов в Верховной раде, а также отмена депутатской неприкосновенности.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что готов работать над изменением Конституции ради установления мира в Донбассе.