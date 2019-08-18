Медведчук отметил готовность работать над изменением Конституции

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о готовности работать над изменением Конституции страны для установления мира в Донбассе.

«Если программа мира в Донбассе действительно будет главной стратегической задачей для партии, которая создаст коалицию, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» готова содействовать, чтобы конституционным большинством внести необходимые изменения в Конституцию», — написал он в Twitter.

Ранее Медведчук сообщил, что ролью его политической силы в Верховной раде является решение главных проблемных вопросов страны.

Он также заявил о готовности к союзу с любой партией, чтобы добиться мира в Донбассе.