Медведчук отметил готовность работать над изменением Конституции
- РИА Новости
«Если программа мира в Донбассе действительно будет главной стратегической задачей для партии, которая создаст коалицию, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» готова содействовать, чтобы конституционным большинством внести необходимые изменения в Конституцию», — написал он в Twitter.
Ранее Медведчук сообщил, что ролью его политической силы в Верховной раде является решение главных проблемных вопросов страны.
Он также заявил о готовности к союзу с любой партией, чтобы добиться мира в Донбассе.