Медведчук назвал роль оппозиции в парламенте Украины
- РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Это установление мира, изменение экономического курса, изменение уровня благосостояния, уровня жизни наших людей», — заявил он.
Наша роль в парламенте будет заключаться в том, чтобы решить главные проблемные вопросы для страны. Это установление мира, изменение экономического курса, изменение уровня благосостояния, уровня жизни наших людей.#бизнес#финансы#деньги#политикаpic.twitter.com/fdpQsYKJeM— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 10 августа 2019 г.
Ранее Медведчук заявил о готовности к союзу с любой партией, чтобы добиться мира в Донбассе.
Также он называл свою партию главной оппозиционной силой в Раде.