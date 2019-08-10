Медведчук назвал роль оппозиции в парламенте Украины

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что ролью его политической силы в Верховной раде является решение главных проблемных вопросов страны.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Это установление мира, изменение экономического курса, изменение уровня благосостояния, уровня жизни наших людей», — заявил он.

Наша роль в парламенте будет заключаться в том, чтобы решить главные проблемные вопросы для страны. Это установление мира, изменение экономического курса, изменение уровня благосостояния, уровня жизни наших людей.#бизнес#финансы#деньги#политикаpic.twitter.com/fdpQsYKJeM — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 10 августа 2019 г.

Ранее Медведчук заявил о готовности к союзу с любой партией, чтобы добиться мира в Донбассе.

Также он называл свою партию главной оппозиционной силой в Раде.